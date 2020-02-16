الخضراوات والفواكه غنية بألياف تقاوم الإجهاد

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أفادت دراسة حديثة، بأن الفواكه والخضراوات الغنية بألياف «البريبايوتكس» تساعد الأشخاص للتغلب على الآثار الصحية الناجمة عن الإجهاد وضغوط الحياة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو الأمريكية، ونشروا نتائجها مؤخراً، في دورية (Frontiers in Behavioral Neuroscience) العلمية.

وأوضح الباحثون، أن «البريبايوتكس» عبارة عن ألياف غير قابلة للهضم تمر في الجهاز الهضمي، تساعد على صحة وسلامة الجهاز الهضمي والمناعي، عبر مساعدة بكتيريا الأمعاء النافعة على أداء مهامها. وأجرى فريق البحث تجاربه على مجموعة من الفئران، التي عرضوها لضغوط شديدة لعدة أسابيع، قبل إطعامها أغذية غنية بـ«البريبايوتكس».

البريبايوتكس

ووجد الباحثون أن الفئران التي تناولت أغذية غنية بـ«البريبايوتكس» تغلّبت على اضطرابات الجهاز الهضمي الناجمة عن الإجهاد والضغوط، وتمتعت بنوم هادئ، بالمقارنة مع أقرانها التي لم تتناول تلك الأغذية.

وتتوافر مادة «البريبايوتكس» بشكل طبيعي في بعض الخضراوات والفاكهة مثل الطماطم، الموز، التوت، البصل، الثوم، الخرشوف، الهليون، الهندبة والسبانخ، والحبوب كالشعير، والقمح، البقوليات كعدس، الفاصولياء، الحمص، والفول، بالإضافة إلى حليب الأم.

وقالت الدكتورة أنيسكا ميكا، أحد معدي الدراسة، إن «اتباع نظام غذائي غذائي غني بـالبريبايوتكس يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من اضطرابات الأمعاء الناجمة عن الإجهاد».

وكانت دراسات سابقة كشفت، أن الأغذية الغنية بـ«البريبايوتكس» تزيد امتصاص الكالسيوم، وتقليل فرص الإصابة بمختلف أنواع الحساسية ومتلازمة القولون العصبي وأمراض الأمعاء، وتقلل من حالة مقاومة الأنسولين، وتحمي من الإصابة بالالتهابات، وتساعد على الشعور بالشبع.