الشوفان في الفطور قد يحمي من السكتة الدماغية

دبي – البيان الصحي

أظهرت دراسة دنماركية أن تناول الشوفان على الفطور بدلاً من البيض والخبز الأبيض، قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأشار فريق الدراسة في دورية (ستروك) إلى أن الأبحاث ربطت منذ وقت طويل بين تناول الإفطار يومياً، خاصة الشوفان، وبين تراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها لم تقدم إلى الآن صورة واضحة عن التأثير المحتمل لتناول الشوفان بدلاً من أصناف الفطور الشائعة، مثل البيض والخبز واللبن (الزبادي)، على خطر الإصابة بالسكتات.

أنظمة

ودرس الباحثون بيانات الأنظمة الغذائية التي كان يتبعها نحو 55 ألف بالغ في الدنمارك أعمارهم 56 عاماً في المتوسط ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات بالسكتة الدماغية. في البداية كان المشاركون يتناولون 2.1 حصة من البيض في المتوسط وثلاث حصص من الخبز الأبيض وحصة واحدة من الزبادي وحصة قدرها 0.1 من الشوفان أسبوعياً. وتابع الباحثون نصف المشاركين لمدة 13.4 عاماً على الأقل. وخلال المتابعة أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية. وباستخدام نموذج إحصائي، توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار. أما تناول الشوفان بدلاً من الزبادي فلم يكن له تأثير على ما يبدو. وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة كريستينا دام من جامعة أورهوس بالدنمارك «تشير نتائجنا إلى أن تحول المزيد من الناس إلى الشوفان بدلاً من الخبز الأبيض أو البيض قد يكون خياراً حكيماً لمنع الإصابة بالسكتات».