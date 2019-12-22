الأفوكادو يمنع بدانة منتصف العمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتقد الباحثون أن تناول حبة أفوكادو في اليوم يمكن أن يمنع زيادة الوزن والبدانة في منتصف العمر.

وتشير دراسة أجراها باحثون في كاليفورنيا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون فاكهة الأفوكادو هم أقل عرضة لزيادة الوزن والإصابة بالبدانة بعد عقد من الزمن.

وحلّل الباحثون البيانات المتعلقة بأكثر من 55000 رجل وامرأة تزيد أعمارهم على 30 عاماً، وتتبعوا صحتهم لمدة تصل إلى 11 عاماً، وسُئل المتطوعون عن عدد المرات التي يتناولون فيها الأفوكادو.

وتم أيضاً وزن المشاركين في بداية الدراسة وفي منتصفها ونهايتها، وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي في البداية، الذين يتناولون ما لا يقل عن ربع حبة أفوكادو يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 15% لزيادة الوزن.

تقليل

وساعدت الكميات الصغيرة من الأفوكادو على محاربة الشحوم، إذ قللت احتمالات مشكلات زيادة الوزن بنسبة 7 في المئة، حتى عند أخذ عوامل أخرى، مثل النظام الغذائي العام والتمرينات الرياضية، في الاعتبار.

وبيّنت الدراسة أن الفاكهة غنية بـ«العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيا» التي يمكن أن تساعد على مواجهة زيادة الوزن، كما أنها غنية بالدهون والألياف المشبعة، مما يساعد على الشعور بالشبع عند تناولها، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.