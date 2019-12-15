أفضل 5 أطعمة في الشتاء

المصدر: دبي - البيان الصحي

قدمت صحيفة تايمز أوف إنديا 5 أطعمة يمكن تناولها في فصل الشتاء للحصول على الدفء، شملت الخضراوات الجذرية.

وتتطلب الخضراوات الجذرية الكثير من الطاقة أثناء عملية الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج الحرارة في الجسم. ويساعد تناول الخضراوات الجذرية مثل البطاطس والشمندر والجزر واللفت في مواجهة موسم البرد.

أطعمة حارة

كما يمكن أن تكون بعض الأطعمة الحارة مثل البصل والكراث والبصل الأخضر، جزءاً من نظامك الغذائي الشتوي. كما أن بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والتمر مفيدة أيضاً في فصل الشتاء. تعمل هذه المكسرات على تسريع عملية الأيض وزيادة درجة حرارة الجسم.

وتعد الفواكه مثل جوز الهند والتفاح خياراً مثالياً في فصل الشتاء. تمتلئ هذه الفاكهة بالألياف وتستغرق المعدة وقتاً في هضمها، مما ينتج عنه حرارة تساعد في تدفئة الجسم.

كما يحتوي كل من البيض والدجاج على كمية عالية من البروتين والكالسيوم والحديد، وهي عناصر يصعب هضمها وبالتالي تزيد من درجة حرارة الجسم.

وتعتبر الأعشاب والتوابل الشائعة مثل الثوم والفلفل الأسود والزنجبيل مسؤولة أيضاً عن إنتاج الحرارة في الجسم. تمتلئ هذه التوابل بمركب يزيد حرارة جسمك عندما يتم هضمها.