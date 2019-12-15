عقار بروتيني جديد يحافظ على شباب البشرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل مجموعة من علماء جامعة طوكيو للطب، إلى مركب بروتيني يمنع شيخوخة البشرة.

ويعتمد المركب البروتيني على مزيج من عقارين يساعدان في زيادة مستويات بروتين معين يوجد بمستويات عالية في خلايا الجلد الشابة، ولكنها تبدأ في الانخفاض مع مرور الوقت والتقدم في العمر.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أوضح العلماء أنه عندما تنخفض مستويات هذا البروتين، تشيخ خلايا الجلد وتضعف وتصبح أضعف وأقل مرونة.

إضافة إلى ذلك، أوضح الخبراء، أنه مع مرور الوقت، يولد عدد أقل من خلايا الجلد القوية وتسيطر الخلايا الأضعف، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، كما يمكن للتوتر والتعرض للمواد الكيميائية أو التضرر نتيجة أشعة الشمس، أن يقلل أيضًا من مستويات البروتين COL17A1.

لذا ومن أجل تحقيق حلم الحصول على مظهر أكثر شبابًا، طور باحثون وسيلة لزيادة مستويات هذا البروتين.

وكشفت البروفيسورة إيمي نيشيمورا، من جامعة طوكيو للطب، أن الفريق توصل إلى تلك النتائج الاستثنائية بعد إجراء تجارب على الفئران وأنسجة جلد بشرية تم إنماؤها في المختبر، واكتشفوا مركبين كيميائيين عززا البروتين المعروف باسم COL17A1.

وأوضح الباحثون، أنه عندما يتم تطبيق المادتين الكيميائيتين ( Y27632 و خانق الكلب ) على الجلد، يعمل المزيج على إصلاح الجروح بفعالية من خلال زيادة إنتاج خلايا الجلد بمستويات عالية من بروتين COL17A1. وبالإضافة إلى إعادة شباب البشرة، يمكن للابتكار الجديد المساعدة في التئام الجروح وحتى الوقاية من سرطان الجلد.