الأواني المصنوعة من الألمنيوم تضر بالصحة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

حذَّرت مجلة «إرنيرونغز أومشاو» الألمانية من استعمال الأواني أو الرقائق المصنوعة من الألمنيوم مع الأطعمة المملَّحة أو الحمضية، مثل موس التفاح أو معجون الطماطم أو سمك الرنجة المملح.

وموس التفاح هو أحد أنواع حلوى الموس، وهي نوع من الحلوى ذات قوام رغوي وتُحضَّر عادة من مزج الكريما وبياض البيض المخفوق مع مكونات أخرى.

وأرجعت المجلة المعنية بشؤون التغذية السبب في ذلك إلى أن الأملاح أو الأحماض التي تحتوي عليها هذه الأطعمة قد تتسبب في انحلال مادة الألمنيوم من الرقائق أو الأواني وانتقالها إلى الطعام، ما يشكل خطراً على الصحة.

ولتجنُّب هذا الخطر تنصح المجلة الألمانية باستعمال الأواني والعلب البلاستيكية مع الأطعمة المملحة أو الحمضية.