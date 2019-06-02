دراسات تدحض خطر التسمم للجمع بين السمك والحليب

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

أكدت أبحاث ودراسات حديثة أنّ الاعتقاد السائد بأنّ تناول السمك والحليب يؤدي إلى التسمم «كذبة كبرى». حسب مجلة لانست الطبية.

وأوضح الخبراء أنّه ليس هناك ما يمنع تناول السمك ومنتجات الألبان معاً من الناحية العلمية، داعين إلى التأكد من صلاحية الأسماك والألبان قبل استهلاكها، أي أن يكون السمك طازجاً ومطهياً بشكل صحيح، وأن يستخدم الحليب قبل انتهاء صلاحيته.

في المقابل، حذّر الخبراء من أنّ السمك والحليب قد يسببان المشكلات لمن يعاني من حساسية تجاه الأسماك ولمن يعاني من صعوبة في هضم اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان.