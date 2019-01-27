حساء البصل والتفاح يقي من السرطان

المصدر: دبي- البيان الصحي

يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن، حتى تساعدهم على التدفئة والتغلب على أدوار الإنفلونزا. وهنا بعض أنواع الحساء التي تكون غنية بالمكونات الغذائية المفيدة والخصائص الدوائية التي تقي من الأمراض.

وعلى ذمة موقع «ديلي هيلث بوست dailyhealthpost»، المعني بالشؤون الصحية، فإن تناول الحساء الذي يدخل في تكوينه البصل والتفاح معاً يكسب الجسم دفئاً كبيراً، إضافة إلى خصائصه الدوائية، التي تقاوم مرض السرطان.

وقد أجريت مجموعة من الدراسات العلمية على المكونات التي تدخل في تكوين هذا الحساء، حيث ثبت أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. وتحتوي مكونات هذا الحساء على مضاد للأكسدة يسمى «كويرسيتين quercetin»، الذي وصفته إحدى الدراسات العلمية بأنه يعرقل نمو الأورام، خاصة في مناطق الثدي والقولون والبرستاتا والمبيض والأمعاء والرئة.

خصائص

كما أن البصل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، أما التفاح فهو غني بالألياف ومركبات الـ«فلافونويد» خاصة في القشر، ما يساعد على إرخاء الشرايين، فتناول كمية أكبر من التفاح يرتبط بانخفاض خطر كل مسببات الوفاة، بحسب الأطباء.

ويتكون حساء البصل والتفاح من 2 بصلة مقطعة وملعقة من زيت الزيتون البكر، وملعقة من الزبد غير المالح و4 ثمرات من التفاح و2 ونصف كوب من خل التفاح وربع كوب من مرق الخضراوات و2 فص ثوم مهروس وملح وفلفل حسب الحاجة.

تتم إذابة الزبدة والزيت في وعاء على نار متوسطة، ثم تتم إضافة البصل ويُقلى إلى أن يصبح لونه ذهبياً مع التحريك المستمر، قبل إضافة قطع التفاح حيث يتم الطهي لمدة بين 2-3 دقائق. تتم إضافة عصير التفاح، مع رفع الحرارة حتى الغليان.

وبعد نحو 5 دقائق يتم إضافة الثوم ومرق الخضار. يُغلى المزيج ثم تقلل النار إلى درجة حرارة منخفضة ثم يُغطّى ويُترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة. توضع مكونات الحساء في الخلاط ويضاف الملح والتوابل حسب الرغبة. خبراء التغذية ينصحون بإضافة هذا الحساء إلى مائدتك يومياً للشعور بالدفء أثناء ليالي الشتاء الباردة، ولتقي نفسك من السرطان.