الأطعمة المقاومة للألم

المصدر: زكية سيد الهاشمي ـــ إدارة التغذية السريرية بهيئة صحة دبي

خلق الله الإنسان وهو معرض للأمراض والأوبئة والآلام وخلق مما نعلم وما لا نعلم من النباتات ما يستخدم علاجاً للكثير من الأمراض. في هذا المقال أحببنا أن نسلط الضوء على بعض الأطعمة التي تساعد الفرد على التغلب من بعض الآلام المصاحبة لبعض الحالات المرضية، ففي الفقرات التالية أسماء لبعض الحالات المرضية التي يمكن تخفيف أعراضها من خلال تناول الفرد لبعض الأطعمة المخففة لها.

الزنجبيل، ويدخل الزنجبيل في كثير من الأدوية الشعبية التقليدية، لما له من آثار وفاعلية في المساعدة على التغلب على الأمراض من خلال القضاء على الالتهابات المصاحبة لها، فمثلاً باستطاعة الزنجبيل التخفيف من الآلام المصاحبة لخشونة المفاصل والآلام المصاحبة للشد العضلي كما للزنجبيل تأثير جيد على الأفراد الذين يعانون من الرغبة بالتقيؤ، بحيث يقوم بتلطيف المعدة وتخفف حدة الرغبة في التقيؤ.

التوت البري، إن لهذه الجواهر الغذائية الصغيرة فاعلية في القضاء على الالتهابات والتخفيف من حدة الآلام كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقوم بمساعدة الكبد بالتخلص من الشوارد الحرة التي قد تتسبب بالالتهابات غير المرغوبة، إضافة إلى تميز هذه الفاكهة بطعم لذيذ لا يقاوم.

بذور القرع، الغنية بالمغنيسيوم وهو المعدن الذي بإمكانه التقليل من حدة الإصابات بالصداع النصفي، كما لهذه البذور فاعلية في الوقاية أو علاج هشاشة العظام، وللحصول على كمية ماغنسيوم أكبر يمكن للفرد إضافة بعض المكسرات مثل اللوز وبعض الورقيات الخضراء مثل السبانخ والكيل والفول والعدس.

السالمون، يحتوي على الأحماض الدهنية التي تقوم بدور محاربة الالتهابات، ويمكن لهذه الأحماض الدهنية التقليل من الآلام من خلال تليين المفاصل الخشنة. كما أن الأحماض الدهنية تعتبر صديقة للقلب.

الكركم، يعتبر الكركم من البهارات المفيدة جداً لجسم الإنسان منها محاربة الالتهابات بجميع أنواعها خصوصاً تلك التي تصيب المفاصل، تناول الكركم مع الفلفل الأسود الذي يساعد الجسم على امتصاص الكركم. بالإمكان إضافة مزيج من العسل والفلفل الأسود والكركم والزنجبيل إلى الشاي للحصول على تأثير مضاعف ضد الالتهابات.

الكرز، في إحدى الدراسات التي أجريت على عدائي الماراثون بحيث أظهرت نتائج البحث أن العدائين الذين كانوا يشربون عصير الكرز يومياً لمدة أسبوع قبل السباق، كانوا لا يشكون من آلام شديدة في العضلات مثل أولئك الذين لم يشربوا العصير نفسه، وقد يعود السبب لما يحتويه الكرز من مضادات أكسدة ومواد أخرى تقوم بمحاربة الالتهابات وبالتالي تخفيف حدة الآلام.

زيت الزيتون البكر، يحتوي هذا الزيت الثمين على مواد تعمل كونها مسكنات للألم المفاصل من خلال تليين المفاصل الخشنة لكيلا تتعرض للتلف.

الفلفل الحار، الذي يستخدم في بعض الضمادات والكريمات، لما له من فاعلية في تخفيف الآلام، كما أن للفلفل فاعلية في محاربة الالتهابات، وأن الإحساس بالحرق بعد أكل الفلفل يحفز الدماغ لإفراز المزيد من هرمون الاندروفين المسؤول عن تسكين وتخفيف الآلام.