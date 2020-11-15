الإنجاز غير المسبوق

المصدر: د. يونس كاظم

نجاح مستشفى لطيفة للنساء والأطفال في إنجاز العملية الدقيقة وغير المسبوقة عربياً التي جرت لعلاج تشوه خلقي في العمود الفقري لجنين، لا يعكس مستوى التطور المذهل الذي حققه مستشفى لطيفة فحسب، بل يعكس مستوى التحولات الهائلة المتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي في دبي بمستشفياته ومراكزه وعياداته الطبية (الحكومية والخاصة).

تعكس كذلك مستوى التحدي والإصرار وحجم العمل الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي من أجل الوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

إن تسجيل مستشفى لطيفة لهذا الإنجاز الذي يُحسب لدولتنا وعالمنا العربي، هو خطوة مهمة على طريق تحقيق التنافسية العالمية في هذا المجال الحيوي، وخطوة إضافية للشوط المهم الذي قطعته الهيئة لتكون دبي هي الوجهة المفضلة للباحثين عن الصحة والسعادة والحياة المديدة.

إننا نعتز كثيراً بما حققه مستشفى لطيفة، وما تحققه مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية وعياداتها الطبية من إنجازات، وما وصلت إليه جميع منشآتنا من مكانة عالمية متقدمة.

نعتز أيضاً بروح الفريق التي جمعت نخبة من أطبائنا يقودهما طبيبان مواطنان هما الدكتورة منى تهلك استشاري النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، والدكتور محمد العلماء استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد، لإنجاز مثل هذه العملية الدقيقة.

وراء كل إنجاز جهد وعمل وإخلاص.. وراء كل إنجاز كفاءات وكوادر بشرية مميزة تزخر بها الهيئة.. وراء كل إنجاز بنية تحتية وتقنية فائقة المستوى، وتجهيزات وحلول ذكية.. وإبداع وابتكار، وغير ذلك من مقومات العمل وأدوات النجاح التي نمتلكها في الهيئة.

من نجاح إلى نجاح نعمل ونواصل التطور في سبيل خدمة الناس، وإحاطتهم بكامل الرعاية الصحية وإسعادهم.

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية – هيئة الصحة بدبي

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