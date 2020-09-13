مع هذا العدد من ملحق (البيان الصحي)، نبدأ موسمنا الجديد، وحياة أكثر تجدداً، مفعمة بالتفاؤل والأمل والإيجابية والنشاط.

بهذا العدد، نستأنف العمل نحو المزيد من التواصل مع القراء الأعزاء والمتابعين، لمحتوى ملحقنا الإعلامي المتخصص، حيث المعلومات الموثوقة وحزمة الأبحاث والدراسات المعتمدة، التي تختص بشؤوننا الصحية وسلامتنا وحياتنا، إلى جانب باقة الأخبار المحلية والعالمية المتخصصة، وكذلك نشاط هيئة الصحة بدبي، وما توفره لنا الهيئة من خدمات طبية عالية الجودة.

موسم جديد نشحذ فيه الهمم، لتوسيع نطاق انتشار (البيان الصحي)، وإضافة المزيد من المتابعين، إلى من وثقوا في قيمة المحتوى العلمي الذي نقدمه، وتجاوبوا معنا وتفاعلوا مع قضايانا وموضوعاتنا الصحية، خلال السنوات الخمس الماضية، التي حرصنا فيها على تقديم كل جديد في عالم الطب والحياة، بلغة بسيطة ومباشرة، تحملها رسالتنا الهادفة، التي انطلقت من فكرة وضرورة المساهمة في تنمية الوعي المجتمعي، من خلال ملحق (البيان الصحي)، الذي يصدر بتعاون مثمر بين هيئة الصحة بدبي، وصحيفتنا الغراء، الأوسع انتشاراً، والأكثر تأثيراً.. صحيفة البيان.

اليوم نعود.. وفي صباح كل يوم أحد من كل أسبوع – بإذن الله - نحن على موعد مع القراء الأعزاء.. آملين أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نحمل لمجتمعنا – دائماً- كل ما فيه الخير، وما يسهم في تعزيز أنماط الحياة السليمة، ويحفظ لنا جميعاً صحتنا وسلامتنا وحياتنا.. ونحن نسعى معاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

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