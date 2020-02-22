تحذير خطير من الأمم المتحدة

حذّرت الأمم المتحدة من «خطر شديد» بصحة الأطفال على مستوى العالم أجمع، بسبب عوامل مثل التغير المناخي والوجبات السريعة وتسويق التبغ.

وأوردت الأمم المتحدة في تقرير نشرته حديثاً في دورية «ذي لانسيت» الطبية البريطانية أنه «على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدار العشرين عاماً الماضية، فإن «جميع الأطفال في العالم يواجهون حالياً أخطاراً تهدد حياتهم بسبب تغير المناخ والضغوط التجارية».

وأعدت التقرير وعنوانه «توفير مستقبل لأطفال العالم» مجموعة من 40 خبيراً مستقلاً في مجال صحة الطفل من جميع أنحاء العالم شكلتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وقد خلصت في نهايته إلى هذه النتيجة من خلال بناء مؤشر جديد يقيس إمكانات ازدهار الأطفال.

التقرير الذي نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني لفت أيضاً إلى أنه في حين «يتعين على البلدان الأكثر فقراً أن تبذل المزيد من الجهود لدعم قدرة أطفالها على العيش في حالة صحية جيدة، فإن انبعاثات الكربون المفرطة، الناجمة عن البلدان الأكثر ثراءً بشكل غير متناسب، تهدد مستقبل جميع الأطفال».

وحذّر التقرير من أنه «إذا تجاوز الاحترار العالمي 4 درجات مئوية بحلول عام 2100، تمشياً مع التوقعات الحالية، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب صحية مدمرة للأطفال نتيجة ارتفاع مستوى المحيطات وموجات الحر الشديد وانتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، فضلاً عن سوء التغذية».

وكما هو متوقع فإن المؤشر أظهر أن الأطفال في الدول الغنية وفي مقدمتها النرويج، وكوريا الجنوبية ثم هولندا وفرنسا «لديهم أفضل فرص للبقاء والرفاهية، بينما يواجه الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والصومال والنيجر ومالي أسوأ التوقعات».

كما سلّط التقرير الضوء على «الخطر الواضح الذي يشكله التسويق الضار للأطفال»، مشيراً إلى أن «تعرض الأطفال للتسويق التجاري للوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بالسكر ينتج عنه شراء أغذية غير صحية وفرط الوزن والسمنة، حيث إن التسويق المجحف مرتبط بزيادة مفزعة في معدلات السمنة لدى الأطفال».

هيئة التحرير