طبيب لكل مواطن.. المشروع الطموح

المصدر: هيئة التحرير

مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين؛ يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين (الحكومي والخاص).

ومن بين الخدمات المندرجة تحت مشروع (طبيب لكل مواطن)، عملية التطبيب عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية بالصوت والصورة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

وتشتمل الخدمات أيضاً على الاستشارات الطبية وما يتصل بها من (التشخيص المبدئي للحالات المرضية، ووصف العلاج المناسب، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية، وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى).

ولا تشتمل الخدمات الخاصة بمشروع (طبيب لكل مواطن)، على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري، وفيما يتعلق بما تقدمه الهيئة من استشارات طبية، فإنه يستند في الأساس إلى الملف الطبي الموحد «سلامة»، الذي يتضمن التاريخ الصحي لكل حالة مرضية، وهو الأمر الذي يسهل كثيراً على الطبيب في التعامل السريع والمتقن مع كل حالة، في إطار من الخصوصية والثقة.

وترتكز الاستشارات الطبية على الأمراض الأكثر شيوعاً وهي (السكري، وضغط الدم، والحساسية والأمراض الجلدية)، لكونها هي الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، في وقت تعمل فيه الهيئة على توسيع نطاق خدماتها وتخصصاتها الطبية في الفترة المقبلة.

والآن، ومنذ انطلاق المشروع، فإنه بمقدور المواطنين التواصل مع (مركز خدمات طبيب لكل مواطن)، والاستفادة من خدماته مباشرة، وذلك عن طريق الرقم المجاني (800342) والتطبيق الذكي الخاص بالمشروع، والذي يمكن من الحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة والموثوقة والمعتمدة، من أي مكان، وبالتواصل المرئي والمسموع المباشر بين المتعامل والطبيب.