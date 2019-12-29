المصدر: هيئة التحرير

كرمت هيئة الصحة بدبي موظفيها المجتهدين والمتميزين، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الناس، وأهداف الهيئة والمراحل المتعاقبة، وهم يمثلون جميع القطاعات والتخصصات والمجالات الطبية والإدارية، فيما أعلنت الهيئة أن هذا التقليد الذي بدأته العام الماضي، سيتواصل بشكل سنوي، تقديراً منها لجهود الموظفين، وعرفاناً بدورهم، وتحفيزاً لهم ولغيرهم على العطاء والتفاني في العمل.

وجاء التكريم، خلال حفل كبير نظمته الهيئة، مؤخراً، تحت عنوان (الولاء المؤسسي)، بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والمديرين التنفيذيين.

شمل التكريم هذا العام 929 موظفاً وموظفة، ممن تراوحت مدة خدمتهم بين (10 سنوات، و25 سنة)، والذين تم ترشيحهم للتكريم من قبل مديري ومسؤولي القطاعات والوحدات التنظيمية في الهيئة.

وعكست هيئة الصحة بدبي- أثناء التكريم- مكانة موظفيها وقيمة رسالتهم النبيلة ومسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الناس، والمرضى على وجه التحديد، في تأكيد مباشر على اعتزازها بوجود عناصر مجتهدة، ومتميزة في جميع القطاعات والتخصصات الطبية والطبية المساندة والإدارية.

وهذا بالتحديد ما أعرب عنه معالي القطامي في كلمة وجهها لأسرة هيئة الصحة بدبي كافة، حيث لفت إلى التقدير البالغ الذي توليه الهيئة لأبنائها، لما يقدمونه من أمثلة للإخلاص في العمل، ولروح الفريق الواحد التي يتسمون بها، وروح المبادرة التي تدفعهم لأداء عملهم بتفان.

حرصت «صحة دبي» على أن يكون التكريم السنوي لموظفيها، تحت عنوان (الولاء المؤسسي)، نظراً لقيمة هذا المفهوم، التي تعمل الهيئة على تعزيزه في أوساط الموظفين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية.

في الوقت نفسه ترجمت أجواء الحفل، اهتمام الهيئة بإسعاد موظفيها، وخطواتها الحثيثة لتحقيق رضاهم، وما تقوم به من جهود، من أجل توفير بيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين.