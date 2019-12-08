المصدر: هيئة التحرير

تحرص هيئه الصحة بدبي على توفير أنظمة رعاية صحية، وذكية، وفعالة، ومتكاملة، يسهل الوصول إليها، إلى جانب حماية الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة في دبي، وذلك في ترجمة مباشرة لمجموعة الأهداف التنموية الاستراتيجية لدبي، التي تشكّل معاً رؤية الإمارة والخطة الاستراتيجية لعام 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ووفقاً لتوجهات دبي لتكون مدينة مبتكرة، كجزء من التحول الذكي، ومع أخذ الخطة الاستراتيجية في الاعتبار ومن أجل ترجمتها عملياً بتوظيف أحدث التقنيات في الرعاية الصحية، بادرت هيئة الصحة بدبي بمشروع «دبي هيلث بوكينغ. كوم»، كأول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط تتيح للمقيمين والزائرين حجز موعد طبي مباشر من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الموفر مجاناً على منصتي أبل وغوغل.

يهدف المشروع إلى ضمان الوصول الذكي إلى كل المرافق الصحية الحكومية والخاصة في دبي، والحفاظ على نوعية وجودة الخدمات الطبية وتحسينها، وتحسين الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومن ثم تعزيز القطاع الصحي ليكون أكثر ديناميكية وأعلى كفاءة.

ودبي هيلث بوكينغ.كوم هي منصة حجز المواعيد الفورية الأولى من نوعها التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية الحكومي منها والخاص في إمارة دبي، وتعتبر المبادرة إشارة واضحة لحرص هيئة الصحة بدبي على توفير تجربة صحية مميزة، وحرصها أيضاً على تكامل خدماتها الذكية ومواكبة التغيرات السريعة التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تلبية الحاجة الماسة، لتوفير منصة تقلل من هدر الوقت والجهد على طالبي الرعاية، للوصول إلى الخدمات الطبية العالية الجودة في إمارة دبي.