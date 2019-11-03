نجاح المؤتمر العالمي للأعصاب

نجحت مدينة الإبداع والابتكار.. مدينة المستقبل والفرص الواعدة (دبي)، في تنظيم المؤتمر العالمي لطب الأعصاب - 2019، الذي جاء بعد منافسة قوية على الاستضافة بين دبي ومدينة جوهانسبرج، ونجح المؤتمر في أعماله ومناقشاته وتحقيق أهدافه التي قام عليها قرابة 5000 من علماء وأطباء الأعصاب، الذين مثلوا 125 دولة من مختلف قارات العالم.

ومن دون شك فإن تنظيم هذه التظاهرة العلمية الطبية على أرض دولة الإمارات، وفي مدينة دبي وهي موطن القمم الحكومية والمنتديات العالمية، قد رسم تحولاً جديداً في مسيرة أحد أهم التخصصات الطبية الدقيقة، وهو طب الأعصاب.

وجاء المؤتمر في وقت يمضي فيه العالم باستراتيجيته الإنمائية وأهدافه المستدامة للعام 2030، وهو ما زال يواجه تحديات متصاعدة على مستوى الأمراض المزمنة وغير المزمنة، التي باتت تنهك العالم وترهق قوته الإنتاجية، فضلاً عما تخسره المجتمعات من ملايين الأشخاص، الذين يقضون نحبهم سنوياً من جراء الأمراض، وخاصة ضحايا السكتات الدماغية، هذه المشكلة الصحية الكبرى، التي ما زالت هي السبب الثاني للوفيات عالمياً.

إن ما يشهده عالمنا، على مستوى خريطة الأمراض المتصلة بطب الأعصاب، لا يزال مؤلماً، ولكن ما يبشرنا بالأمل وما يبعث على التفاؤل في مستقبل صحي آمن لنا ولأولادنا والأجيال المتعاقبة، هو وجود هذه النخبة من العلماء والأطباء، الذين نذروا حياتهم لخدمة الناس، وحياة الناس وصحتهم وسلامتهم البدنية والذهنية.

إن ما يبعث على الأمل أيضاً هو ما يزخر به العالم من مؤسسات صحية رائدة ومراكز بحثية متميزة وجمعيات طبية عالمية، تعتني وتعمل بشكل متواصل على تطوير العلوم الطبية المتصلة بأمراض الأعصاب، وتطوير وسائل التشخيص والعلاج، حفاظاً على قدراتنا البشرية وثروة هذا العالم الحقيقية وهي الإنسان.

لقد قطعت دولتنا شوطاً مهماً على طريق جودة الحياة واستدامة المجتمع الصحي الآمن، وحرصت بشدة على توظيف أفضل التقنيات واستثمار أفضل العقول الطبية، وخلق بيئة استشفاء مميزة، كما حرصت على الانفتاح على مؤسسات العالم وتجاربه وعلومه ومعارفه لتعميم الاستفادة وتبادل الخبرات.

وهذا بالتحديد ما نقوم به في هيئة الصحة بدبي، التي تزخر منشآتها الطبية بكفاءات مميزة، لها مكانتها العلمية وأبحاثها وفكرها المتطور، الذي تعززه أفضل التقنيات، بما فيها (الذكاء الاصطناعي)، الذي نجحت الهيئة في توظيفه للكشف المبكر عن السكتات الدماغية، والتعامل مع الحالات المرضية المستعصية والمعقدة، التي يئن منها العالم.