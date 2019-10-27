توظيف الذكاء الاصطناعي في المطالبات المالية

المصدر: هيئة الصحة بدبي

تحرص هيئة الصحة بدبي على توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها التنافسية في مجال التحول إلى الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مطلباً مهماً للعديد من المؤسسات الصحية لخدمة أعمالها ومصالحها الحيوية في مختلف المجالات الطبية والإدارية.

وتعزيزاً لتوجهاتها في هذا المجال فقد أطلقت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، نظام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والمطالبات المالية (مساعد AR)، الذي يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات المالية، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات وبما يسهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

ويأتي إطلاق هذا النظام ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031م، وتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021م، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتقليل التكلفة المالية، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل عملية التواصل بين الهيئة والمتعاملين.

ويستهدف النظام الجديد (44) جهة حكومية في إمارة دبي، حيث يتميز بقدرته للعمل على مدار الساعة، ومساهمته الفاعلة في تخفيض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة من أربعة أيام عمل إلى يوم واحد، وتخفيض عدد الموظفين من ثلاثة موظفين إلى موظف واحد، والعمل على إدخال تفاصيل المبالغ المالية بدلاً من المبلغ الإجمالي، إضافة إلى خفض الخطأ في هذا النظام إلى الصفر.

كما يتميز النظام الجديد بقدرته على استخراج التقارير من نظام سلامة، ونظام سالم، وإجراء العمليات الحسابية، وإصدار فواتير المرضى للجهات الحكومية، وإدخال المبالغ المترتبة على الجهات في نظام تخطيط الموارد الحكومية، وإصدار وإرفاق التقارير والرسائل في النظام.