«جيتكس - 2019» كل جديد

المصدر: هيئة الصحة بدبي

لاقت منصة هيئة الصحة بدبي، في معرض جيتكس 2019 - الذي انتهى قبل يومين - إقبالاً لافتاً ومكثفاً، من كبار المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الصحي، ممن بادروا لزيارة منصة الهيئة وأقبلوا عليها للتعرف إلى الجديد من مبادراتها ومشروعاتها وتطبيقاتها الذكية، التي جاءت متوافقة لأفضل النظم والمعايير المعمول بها في المؤسسات الصحية الدولية، وذلك من خلال منصتها المميزة.

وحرصت الهيئة هذا العام على طرح باقة مهمة من أنظمتها المؤسسية المتطورة، والتي حظيت باهتمام رواد المعرض وكان في مقدمتها، المرحلة الثانية من دبي هيلث بوكنج، وهي المنصة الذكية لحجز المواعيد الفورية وتستهدف تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية بدبي، ونظام فوترة الحسابات (مساعد أي آر)، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فوترة الحسابات لجميع الجهات الحكومية، وتطبيق MindSpire لمساعدة الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب في تخفيف أعراض المرض عن طريق استخدام علاج المزاج، مع مراعاة خصوصية الحالات.

كما استعرضت الهيئة أيضاً، مبادرة الجناح الأخضر، التي من خلالها يتم التصوير الحراري لمنشآت ومباني هيئة الصحة بدبي باستخدام الأنظمة الذكية، دعماً للبيئة الخضراء، إلى جانب مبادرة شفاء، وهي تخص نظام العلاج في الخارج وفق أتمتة حديثة لإجراءات العمل، بهدف توفير الوقت والجهد وزيادة كفاءة النظام.

وضمن منصة دبي الذكية، كان لهيئة الصحة بدبي حضورها القوي، بما طرحته من نظم وتطبيقات ذكية، منها: التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي، الذي تم استحداثه، بشكل شامل ومتكامل، لتسهيل وصول المتعاملين مع الهيئة لمجمل خدماتها، وخاصة الطبية منها، ونظام التظلمات والشكاوى، الذي يسمح للموظفين بتقديم تظلماتهم المتعلقة بتقييم الأداء السنوي، والإنذار الصحي الذكي، وهو نظام ذكي للكشف المبكر عن تطور حالة المريض لوضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة.

لقد أصبح "جيتكس" إحدى أهم منصات التنافس الأكثر حضوراً على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونه ترجمة واقعية للتحولات السريعة التي تشهدها الدولة، على صعيد الخدمات المؤسسية المبتكرة والتقنيات والحلول الذكية، التي جعلت من المعرض، نافذة للشركات العالمية، التي ترى في دبي وجهتها.