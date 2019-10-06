«جيتكس».. وتتواصل الابتكارات

تنتظر هيئة الصحة بدبي، اليوم، زوار معرض جيتكس 2019، من كبار المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الصحي، بأحدث مبادراتها ومشروعاتها وتطبيقاتها الذكية، التي جاءت متوافقة مع أفضل النظم والمعايير المعمول بها في المؤسسات الصحية الدولية، وذلك من خلال منصتها المميزة.

لقد نجح معرض جيتكس في تقديم نموذج عالمي راقٍ للتنافسية الإيجابية بين المؤسسات والهيئات، كما نجح في ترسيخ مكانته كأحد أفضل التجمعات المتخصصة في الإبداع والابتكار والتقنيات الذكية.

ثمة استراتيجية واضحة لـ «صحة دبي» لتمكين كوادرها الطبية على وجه التحديد من الممارسات المهنية المقترنة بأفضل الوسائل والتجهيزات والتقنيات، ويسير ذلك في خطين متوازيين، يختص الأول بتوفير التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية، فيما يركز الخط الثاني على التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ونقل المعرفة، لإسعاد المتعاملين وخدمة المرضى.

وتستعرض الهيئة في منصتها (الخاصة) بالمعرض، باقة مهمة من أنظمتها المؤسسية المتطورة، والتي تشتمل على:

مشروع دبي هيلث بوكنج: منصة ذكية لحجز المواعيد الفورية بهدف تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية بدبي.

* نظام فوترة الحسابات (مساعد أي آر): استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال فوترة الحسابات لجميع الجهات الحكومية.

* تطبيق MindSpire: لمساعدة الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب في تخفيف أعراض المرض عن طريق استخدام علاج المزاج، مع مراعاة عدم كشف هوية المستخدم.

* مبادرة الجناح الأخضر: القيام بالتصوير الحراري لمنشآت ومباني هيئة الصحة بدبي باستخدام الأنظمة الذكية.

* شفاء: نظام العلاج في الخارج يهدف إلى أتمتة إجراءات العمل لتوفير الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية.

وفيما يخص خدمات الهيئة بمنصة دبي الذكية، فهي تضم:

- التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي: يتضمن خدمات الهيئة بهدف تسهيل الوصول إليها من قبل المتعاملين.

- نظام التظلمات والشكاوى: يسمح للموظفين بتقديم تظلماتهم وشكاواهم المتعلقة بتقييم الأداء السنوي.

- الإنذار الصحي الذكي: نظام ذكي للكشف المبكر عن تطور حالة المريض لوضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة.