روّاد الصحة والتوطين

المصدر: آمنة السويدي

تنفذ هيئة الصحة بدبي حزمة من برامج استقطاب المواطنين، وذلك بطريقة احترافية ومسؤولة، من جانب فرق عمل مواطنة متخصصة، تحرص كل الحرص على جذب المزيد من العقول المواطنة للعمل في الهيئة في جميع التخصصات (الإدارية والطبية)، بجانب فرق أخرى تحرص بشدة على تهيئة بيئة العمل لتكون هي الأفضل وتكون «صحة دبي» هي الأكثر جذباً للمواطنين دائماً.

وتشير الأرقام والبيانات إلى أن معدل التوطين في صفوف موظفي الهيئة في جانب المديرين التنفيذيين وصل إلى 100%، وفي الوظائف القيادية 91%، كما بلغ في المناصب الإشرافية 80%، وزاد في التخصصات الصحية لـ 21%، والتخصصات الفنية 35%.

وتتبنى الهيئة برنامج طموح لزيادة معدلات التوطين في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة، التي تلبي احتياجات المستقبل، وهو برنامج (طب وعلوم)، الذي تنفذه للعام الرابع على التوالي، وتتلخص فكرته في استقطاب خريجي الثانوية العامة من المواطنين المتميزين لدراسة الطب في أعرق الجامعات والكليات، وذلك بمنحة دراسية متكاملة، توفرها الهيئة لتحفيز أبناء الدولة على التفوق وعلى الالتحاق بمهنة الطب وغيرها من المهن المتصلة بالعلوم الصحية.

لقد نجح برنامج (طب وعلوم) في استقطاب 199 طالباً إماراتياً متميزاً لدراسة الطب، منذ انطلاقه في العام 2016، ولا يتوقف دور الهيئة عند حد المنحة الدراسية وتوفير الرعاية المتكاملة لأبناء الدولة وفقط، إذ تتكفل «صحة دبي» بتعيين الطلبة فور إتمامهم دراستهم الجامعية في أي من منشآتها الطبية حسب تخصص كل خريج. إلى جانب ذلك حرصت الهيئة على تنفيذ برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي، الذي استفاد منه 73 طبيباً وإدارياً مواطناً منذ العام 2016، وذلك بغرض توفير عناصر مواطنة أكثر تميزاً في جميع التخصصات والمجالات.

وتنفذ الهيئة مسارات عدة لتعزيز ملف التوطين الذي يمثل أولوية لها، من بين هذه المسارات: برنامج (رواد الصحة)، وهو يرتكز على أعلى المعايير المهنية والتطبيقية العالمية، لخلق قيادات مبتكرة، قادرة على إدارة شأن ومستقبل الهيئة باحترافية عالية، وقد استفاد من البرنامج في العامين الماضيين 51 مسؤولاً، إلى جانب 30 موظفاً انضموا للبرنامج هذا العام. وتحرص الهيئة على استثمار معرض الإمارات للوظائف، الذي يمثل فرصة مهمة لجذب المزيد من الشباب المواطن إلى الهيئة، وذلك من خلال برامج استقطاب متنوعة وباقة من المحفزات المادية والمعنوية.