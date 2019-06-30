آفاق الاستثمار في القطاع الصحي

حرصت مدينة دبي على تهيئة كل الظروف وتبسيط جميع الإجراءات لنماء الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وفي الإطار نفسه تعمل هيئة الصحة بدبي على توظيف جميع الإمكانيات التي تمتلكها دبي، والدعم اللامحدود من الحكومة، لتنشيط حركة الاستثمار في القطاع الصحي، واستقطاب كبرى المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى مدينة دبي.

ومن منطلق هذا الحرص تعمل هيئة الصحة بدبي على تنشيط حركة الاستثمار في القطاع الصحي، وبرز حرصها في استحداث إدارة متخصصة وهي (إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص)، وهذه الإدارة مهمتها الأساسية تسهيل وإدارة عملية الاستثمار وشؤون المستثمرين، وتوفير رؤية واقعية ومستقبلية بحجم الطلب على الخدمات الطبية في دبي والفرص الواعدة المتوفرة.

في الوقت نفسه أعدت الهيئة (دليل الاستثمار) ليكون هو المنهجية والمرجعية، التي تكفل للمستثمرين في القطاع الصحي النجاح والريادة ونماء الاستثمار والأعمال، وتضمن توفر خدمات طبية رفيعة المستوى، تتوافق ومضمون الرفاهية ومظاهر الحياة العصرية التي تتسم بها دبي.

وإلى جانب السياسة والدليل، فإنه لدى الهيئة استراتيجية واضحة ومعتمدة للاستثمار، وبرنامج عمل يتم تنفيذه لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصحة، وقد تم بالفعل تحديد حزمة من الفرص الاستثمارية المتوفرة حالياً وخلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في ضوء دراسة علمية وعملية، تؤكد أن آفاق الاستثمار مفتوحة في مجموعة كبيرة من التخصصات الطبية، وهي تضم على سبيل المثال: الابتكارات في مجال الرعاية الأولية، والرعاية المتنقلة، والعيادات العاجلة، والصحة التشخيصية، والرعاية المنزلية، وإدارة الأمراض المزمنة، والرعاية الخاصة بداء السكري وأمراض القلب والأورام، والرعاية طويلة المدى والممتدة، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، والصحة النفسية. ويضاف إلى ذلك مجالات أخرى متقدمة، منها: الوقاية، والطب الدقيق والجينات، والصحة السكانية.