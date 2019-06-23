الوجه الإنساني

يحظى القطاع الصحي في دبي بفرص واعدة ليكون أكثر تطوراً واستدامة، وخاصة مع وجود شركاء يدركون قيمة الجهود التي تبذلها هيئة الصحة بدبي، في سبيل الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الشاملة، وهم لا يترددون في دعم هذه الجهود إيماناً منهم بأهمية الوصول إلى مستقبل صحة أفضل وإلى المزيد من جودة الحياة.

وتنظر هيئة الصحة بدبي بكل تقدير واعتزاز لجميع الشراكات والإسهامات التي تدعم توجهاتها، وتجدر الإشارة هنا إلى الشراكة القوية والتعاون المثمر بين الهيئة ومؤسسة وطنية رائدة لها إسهاماتها المميزة في مختلف المجالات، ولاسيما المتصل منها بالقطاعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وهي مؤسسة «دبي القابضة» التي حرصت على تزويد «صحة دبي» بحافلة متطورة للتبرع بالدم، كما حرصت على دعم الحملة الطبية الإنسانية للتبرع بالدم «كن البطل»، وهو الأمر الذي يعكس الحس الوطني رفيع المستوى لدى هذه المؤسسة العريقة، التي أرادت أن يكون لها الدور الفاعل والمشاركة الإيجابية في تجميع المزيد من وحدات الدم من المتبرعين، إنقاذاً لحياة من يحتاج قطرة دم، من المرضى والحالات الصحية العاجلة والطارئة.

في السياق نفسه، وضمن توجهاتها الإنسانية المستمدة من قيم مجتمعنا ومفاهيمه النبيلة، تحرص هيئة الصحة بدبي على توسيع نطاق شراكتها المعززة للرؤى والخدمات الإنسانية. إذ تعمل الهيئة على إضافة شركاء جدد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي يزخر بها، لقائمة الداعمين للمرضى المعسرين، وقد حققت الهيئة بالتعاون مع مجموعة رائدة من الجهات الخيرية إنجازات ملموسة، تمثلت في التخفيف عن المرضى وآلامهم وعن كاهل ذويهم، ولاسيما ما يتعلق بالأمراض المزمنة والخطيرة.

إن هيئة الصحة بدبي، وهي تعمل على تعزيز مكانتها التنافسية العالمية، كواحدة من المؤسسات الصحية الأكثر تطوراً، في خدماتها الطبية وتجربتها الصحية المميزة، فهي تعمل في الوقت نفسه على ترسيخ المفاهيم الإنسانية التي تتميز بها دولتنا ومجتمعنا، وهي تؤمن بأهمية وقيمة التعاون المثمر بينها وبين شركائها الاستراتيجيين.