الحديث عن السياحة الصحية ليس بعيداً عن القدرات الطبية لإمارة دبي. وحين حددت هيئة الصحة بدبي هدفها بأن تكون دبي متصدرة لخريطة السياحة الصحية في المنطقة والعالم، فإن ذلك لم يأتِ من فراغ، فالهيئة تستند إلى الموقع الجغرافي الفريد الذي تتميز به دبي «المدينة الأسرع نمواً في العالم»، وتستند إلى البنية التحتية والمرافق العصرية والمناخ العام من الأمن والاستقرار والرفاهية التي تتسم بها دبي، كما تعتمد في الوقت نفسه على نجاح الإمارة في احتضان مجموعة من المؤسسات الصحية الرائدة، وعلى الشراكة الاستراتيجية المثمرة، والتي أوجدت بدورها خدمات طبية تنافسية متنوعة، وتجربة صحية مميزة، نعوّل عليها كثيراً في تنشيط حركة السياحة الصحية، واستقطاب أكثر من 500 ألف سائح بحلول عام 2021 إلى دبي.

وعن الإحصاءات والأرقام فقد استقطبت دبي 337011 سائحاً صحياً في العام 2018، من بينهم 33% من دول مجلس التعاون والدول العربية بوجه عام، و30% من دول آسيا، و16% من أوروبا. واستحوذت الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على النسبة الأكبر من السائحين القادمين من الدول الخليجية والعربية، فيما جاءت الهند وإيران وباكستان في المراتب الأولى آسيوياً. واحتلت إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا المراكز الأولى أوروبياً. وبلغ إجمالي الإنفاق الطبي من السياح الصحيين إلى 1,163 مليار درهم.

وتشمل الاختصاصات الرئيسية الجاذبة للسياح الصحيين كلاً من: طب الأسنان والعظام والأمراض الجلدية وطب العيون والصحة العامة، وغيرها من التخصصات المهمة، وجاءت علاجات الأسنان في المرتبة الأولى بين تخصصات السياحة الصحية الأكثر طلباً من السياح الدوليين في دبي بنسبة 46%، تلتها علاجات تقويم العظام بنسبة 18% والعلاجات الجلدية بـ 10%.

وإلى جانب النمو المطّرد في أعداد السياح الصحيين، شهدت أعداد مرافق الرعاية الصحية المعتمدة والمدرجة ضمن برنامج عضوية مجموعة «تجربة دبي الصحية» نمواً ملحوظاً بمعدل 9%. وتحتضن البوابة الإلكترونية الرسمية للسياحة الصحية DXH.ae أكثر من 600 حزمة طبية وعلاجية مقدمة من 72 من كبرى المرافق الصحية الرائدة في دبي.

هيئة الصحة بدبي