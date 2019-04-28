تطبيق (DHA) وباقة الخدمات المتنوعة

من بين التحولات والتطورات التقنية التي تشهدها هيئة الصحة بدبي، تأتي التطبيقات الذكية التي تمثل حلقة الوصل الأكثر ديناميكية بين الهيئة والمتعاملين معها كافة، والتي تمثل أيضاً انعكاساً حقيقياً للاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للمجتمع وأفراده، وبالتحديد المرضى، ممن أصبح تواصلهم مع الأطباء الآن أسهل، وحصولهم على الخدمات الطبية يسيراً، والوصول إلى التقارير الطبية بأبسط الطرق.

ولأهمية هذه التحولات الذكية، حرصت الهيئة على تجميع حزمة من أفضل تطبيقاتها في تطبيق واحد وهو (DHA)، الذي أصبح الآن علامة مميزة لهيئة تمضي بقوة وتحرص بشدة على راحة المتعاملين وسعادتهم.

وتسهيلاً على المتعاملين، ووفاءً لمتطلبات التحولات الذكية التي تشهدها دبي والمعايير المعمول بها في هذا الشأن، كان ولابد من توحيد التطبيقات في تطبيق واحد يحمل باقة الخدمات نفسها وبشكل أفضل، وبما يخدم مصلحة المتعاملين مع الهيئة، ويحفظ جهدهم ووقتهم في الحصول على المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة.

وجاءت عملية توحيد حزمة التطبيقات الخدمية في تطبيق واحد، بناءً على دراسة متأنية أجرتها الهيئة، وراعت فيها التطور المستمر والسريع الذي تشهده على مستوى الخدمات الطبية.

ويتيح تطبيق (DHA)، للمتعامل مع هيئة الصحة بدبي الحصول على تقاريره الطبية مفصلة، وتجديد البطاقة الصحية، إلى جانب الوصول إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة بكل يسر وسهولة، كما هو الحال الآن بالنسبة للمنشآت الصحية الحكومية، التي يمكن لأي متعامل مع الهيئة الوصول إليها من خلال التطبيق نفسه.

كما أصبح بمقدور المتعامل مع الهيئة أن يحمّل التطبيق على هاتفه ويستفيد من خدمة التعرف إلى مواعيد المراجعة الطبية السابقة واللاحقة والعيادات التخصصية المرتبط بها، يستطيع التعرف أيضاً إلى نتائج الفحوصات الطبية (نتائج المختبر) والاطلاع على قائمة الأدوية الموصوفة له من قبل الطبيب المختص، وبإمكان المتعامل كذلك من التواصل المباشر مع المختصين في مركز الاتصال في الهيئة.

يمكن للمتعامل كذلك الوصول - من خلال التطبيق نفسه - إلى موقع الخدمات، ونقصد هنا أي من الأماكن التابعة للهيئة من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وقريباً سيصل المتعامل إلى أي من المنشآت الصحية الخاصة في دبي عن طريق التطبيق ذاته.

وعن طريق التطبيق (DHA)، يستطيع المتعامل مع هيئة الصحة بدبي تسجيل تقييمه لمستوى الخدمات المقدمة إليه، وتحديد درجة سعادته.