روّاد الصحة

تمثل برامج الإعداد والتدريب والتنمية المهنية في جميع التخصصات أولوية قصوى في أجندة هيئة الصحة بدبي، وهي الجزء الأصيل من سياسة تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، كما أنها المرتكز الأساس لتمكين العنصر المواطن من أداء مسؤولياته وفق أعلى المعايير.

ويعد (برنامج رواد الصحة) بمجالاته وأهدافه، أحد الأدوات المهمة لإعداد القيادات داخل الهيئة وفي مختلف الصفوف والمستويات الوظيفية، كما أنه المدخل الحقيقي والعملي لتحقيق الاستثمار الأفضل في الكوادر البشرية.

وجاءت انطلاقة الدورة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، التي شهدت إعداد قيادات متميزة من الصفين الثاني والثالث في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون المثمر مع «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية».

كما جاءت هذه الدورة في وقت تواصل فيه هيئة الصحة بدبي جهود التطوير في ضوء هيكلتها التنظيمية الجديدة التي توافقت مع متطلبات المرحلة ومقتضيات المستقبل، والتي تستدعي توفير كل مقومات المؤسسة الصحية الناجحة، وفي مقدمتها (الكادر البشري).

وفي الدورة الثانية (الجارية الآن)، حرصت الهيئة على تنويع باقة التدريب، امتدت لثمانية أشهر، وقد اشتملت على أحدث فنون الإعداد وعلوم الإدارة والتنمية المهنية. كما تم ربط خطة التدريب نفسها بأهداف الاستراتيجية. وهذا بالتحديد من شأنه تسريع وتيرة عملية التطوير في قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة.

تم أيضاً اختتام قيادات الصف الثاني في هذه الدورة، زيارتهم الميدانية والعملية لواحدة من المؤسسات الصحية المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم الاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى زيارة عدد من مختبرات الابتكار.

إن هيئة الصحة بدبي، وهي تسخر كل جهودها وتوفر جميع الإمكانيات من أجل إعداد قيادات مسؤولة، فإنها على ثقة في أن المشرفين على برامج التدريب الذين يمثلون (إدارة الموارد البشرية) في الهيئة، يدركون قيمة هذا العمل المهم، وهي على ثقة أيضاً في أن الموظفين المستهدفين من التدريب على يقين في أن المستقبل ينتظرهم، وينتظر أن يكونوا في مستويات وقدرات مهنية واحترافية أفضل.