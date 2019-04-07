24 ساعة فقط

تعد مبادرة «شريان»، التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها، تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدوره الآن إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية وترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات، وخلال 24 ساعة.

وفي الوقت نفسه تمكنت الهيئة بهذه المبادرة الطموحة من زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

لقد بنيت هذه المبادرة على منظومة ذكية متقدمة ومرنة، يمكن تطويرها باستمرار، وما أوجدته المبادرة من أدوات مهمة للتنفيذ يمثل في الوقت نفسه مقومات وعوامل النجاح، التي يمكن إيجازها في:

سجل دبي الصحي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

دليل الأفراد المهنيين والمنشآت الصحية.

تقنيات الذكاء الصناعي - روبوتات المحادثات الحية وأتمتة المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية PQR.

تطبيق «تقنية إنترنت الأشياء، شبكة الاتصال وتبادل البيانات».

تقنية بلوك تشين، لتراخيص الأفراد المهنيين بسلطة مدينة دبي الطبية.

ويعزز نظام شريان التجديد الرقمي في هيئة الصحة بدبي من أجل خدمة المواطنين في قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والحديثة، لا سيما أن النظام تم تصميمه خصيصاً للمهنيين الصحيين والمنشآت الصحية، وموظفي هيئة الصحة بدبي، وهو يعمل على تحسين تجربة العملاء والموظفين، ويزيد من الأداء التشغيلي، ويدعم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، عن طريق اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الصحيحة والآنية التي نحصل عليها من النظام.