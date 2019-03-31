الأداء المؤسسي وسعادة المتعاملين

دشنت هيئة الصحة بدبي، قبل أيام، منظومة إلكترونية مطورة ومتكاملة لتقييم الأداء المؤسسي، وقياس الكفاءة التشغيلية لجميع القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية التابعة، بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية المنتشرة في ربوع دبي.

ووثقت الهيئة جميع مؤشرات وأدوات التقييم بالأهداف الاستراتيجية، وما يرتبط بها من الخطط والمشروعات، التي تصب في خدمة المتعاملين وتحفظ صحة المرضى وسلامتهم، وتضمن لأفراد المجتمع مظلة متميزة للضمان والرعاية الصحية الشاملة.

وكما أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، فإن نجاح أي مؤسسة يظل مرهوناً برضا المتعاملين وسعادتهم، وأن هذا هو الهدف الذي تتمحور حوله كل جهود الهيئة، ولذلك حرصت الهيئة على ربط مؤشرات تقييم أداء القطاعات وجميع الوحدات التنظيمية وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، بهذا الهدف الذي تعده الهيئة أولوية قصوى في جميع مشروعاتها ومبادراتها التطويرية.

وارتكزت منظومة الأداء في جوهرها أيضاً على مبدأ واضح، هو (المسؤولية والمساءلة)، وهذا المبدأ على وجه التحديد يعزز قيمة التكامل التي يتسم بها الهيكل التنظيمي للهيئة، ويرسخ روح الفريق الواحد السائدة في القطاعات والإدارات. وتضمن المنظومة المستحدثة أيضاً تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية للهيئة وتلك المرتبطة بخطة دبي 2021 ومؤشراتها ذات العلاقة بمجال العمل والخدمات الصحية بشكل عام، إضافة إلى رفع مستوى السعادة لدى المستهدفين من الخدمات.

ومن بين الأهداف المهمة التي تسعى الهيئة لتحقيقها عن طريق المنظومة الجديدة يأتي هدف تعزيز الشراكة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت الصحية الخاصة، ودعم جهود تنشيط حركة السياحة الصحية بما يعود بالأثر الإيجابي على اقتصاد إمارة دبي، إلى جانب ضمان التوازن بين العرض والطلب في الخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وفعالية المنظومة المالية في تنفيذ الأعمال، وتحسين العمليات التشغيلية، ومستوى الكفاءة والفعالية السريرية، ومستوى الجودة والتميز، إضافة إلى دعم بيئة الابتكار وترسيخ مفاهيمها وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية.

في السياق نفسه جاءت منظومة تقييم الأداء مستهدفة تحسين كفاءة وفعالية الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بمجال العمل والخدمات المقدمة، وتطوير إدارة المخاطر، وتفعيل الهيكل التنظيمي وقدرات ومهارات العاملين في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات الصحية، وتحسين حوكمة الأعمال.

الأداء المؤسسي وسعادة المتعاملين