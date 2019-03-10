«هيلث تشين»

المصدر: هيئة الصحة بدبي

قبل أيام قليلة، وبرعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نظمت هيئة الصحة بدبي ملتقى «HealthChain».

وكما أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي في كلمته الافتتاحية للملتقى، أن الهيئة استلهمت فكرة ملتقى «HealthChain»، من روح مدينتنا، مدينة المستقبل، مدينة الفرص الواعدة (مدينة دبي)، ليكون هو المنصة السنوية الحاضنة لأفضل الابتكارات الصحية، وهو الوجهة المفضلة للعقول الطبية المبدعة، والساحة الأكبر من نوعها لتبادل رؤى وخبرات قادة الصحة وصناع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة.

واليوم وإذا كانت هيئة الصحة بدبي تسعى بكل إمكانياتها للاستحواذ على المزيد من التقنيات والتجهيزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيفها لخدمة وسعادة الناس، فإنها تعمل وفق توجهات دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ضوء منطلقات مدينة دبي واستحقاقاتها، في امتلاك نموذج صحي من الطراز الأول في الأنظمة والممارسات والابتكارات.

لقد أخذت مدينتنا، مدينة دبي على عاتقها وضمن مسؤولياتها والتزاماتها أن تكون هي رائدة وحاضنة فكر المستقبل، وهي الأكثر مواكبة لاتجاهاته، والأسرع ديناميكية في التطور المستمر، في الوقت الذي تمضي فيه هيئة الصحة بدبي وبالسرعة الفائقة لامتلاك المزيد من المقومات، التي تعزز تقدمنا، وتجعلنا في طليعة المؤسسات الصحية العالمية الأكثر تطوراً.

في الاتجاه نفسه أطلقت الهيئة مبادرة (شريان)، التي تعد تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي سيكون بمقدوره إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية وترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات، وفي أقل من 24 ساعة، وبذلك تتمكن هيئة الصحة بدبي من زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

إلى جانب ذلك أطلقت مبادرة (Dubai Health Booking.com)، التي تعكس قدرات دبي في تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات والتطبيقات الذكية في عملية حجز المواعيد والتطبيب عن بعد والتواصل المباشر بين المريض والطبيب، سواء في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، وهو ما يجعلنا نمتلك منظومة عناية صحية متكاملة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.