للريادة العالمية أسبابها

المصدر: عبد الله جمعة

الريادة العالمية التي حققها مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة في دبي، لم تأت من فراغ، فهناك العديد من الأسباب التي دفعت بالمركز ليكون في هذه المكانة الدولية المميزة، في واحد من أهم التخصصات الطبية، والمشكلات الصحية المعاصرة، التي أصبح للمركز بصمة خاصة في الحد منها والوقاية من مخاطرها وآثارها الممتدة.

حصول مركز دبي للسكري على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكري، كمركز تميز في رعاية المصابين بهذا الداء، وحصوله على الاعتماد الدولي بوصفه مرجعاً طبياً رائداً على مستوى المنطقة، إلى جانب اعتماد المنظمة العالمية للسكري واحداً من أهم البحوث العلمية التي أجراها المركز.

إضافة إلى اعتماد المركز من الاتحاد الفيدرالي الدولي للسكري IDF، وحصوله على الشهادة الأولى «مركز دبي للسكري مركز متميز عالمياً Center of Excellence»، والشهادة الثانية «مركز دبي للسكري المركز المعتمد للتعليم والتثقيف الصحي Center of Education».

كل ذلك لم يأت أيضاً من فراغ. فهناك العديد من الأسباب والمقومات التي مكنت المركز من الوصول إلى ما وصل إليه، حتى بات يشار إليه بالبنان في أوساط المحافل الطبية والعلمية المتخصصة على الصعيدين المحلي والدولي.

وعن الأسباب التي دفعت بالمركز إلى هذه المكانة العالمية، فهناك العديد من الأسباب، في مقدمتها رؤية دبي ونظرتها للنجاح بشكل عام، ونجاح القطاع الصحي على وجه التحديد، وهذا النجاح لا يكفي كونه نجاحاً، بل لا بد وأن يكون مصحوباً بالتميز والريادة.

وهذا ما يعكس السبب الثاني لنجاح المركز وتفوقه، والذي يكمن في الاهتمام البالغ من هيئة الصحة بدبي بصحة أفراد المجتمع ونشر الأنماط الصحية التي تعد أحد أهم أدوات الوقاية من داء السكري في أوساط جميع الشرائح المجتمعية ومختلف الأعمار.

ومن هذا الاهتمام حرصت الهيئة على توفير أفضل الكوادر البشرية من الخبرات والكفاءات الطبية التي لها اسمها ومكانتها على الساحة الطبية الدولية، والتي لها أبحاثها ودراستها وتطبيقاتها وممارستها المهنية المشهود لها، إلى جانب تزويد المركز بجميع التجهيزات والتقنيات والتطبيقات الذكية.

فضلاً عن بيئة الاستشفاء داخل المركز وروح العمل التي تجعل العاملين في المركز والمترددين عليه أسرة واحدة في مواجهة داء السكري وآثاره الجانبية ودرء أية مخاطر محتملة لهذا الداء على الصحة العامة وعلى أجهزة الجسم واللياقة البدنية وحياة المريض بوجه عام.

من بين أسباب نجاح المركز أيضاً هو تحسين رحلة المتعاملين وتوفير خدمات عالية الجودة، تستهدف رضا المتعامل وإسعاده، وهذا هو السبب الأساس والهدف الرئيس لمركز دبي للسكري.