المصدر: سالم بن لاحج

أطلقت هيئة الصحة بدبي، في حفل ختام مبادرات وأنشطة وفعاليات «عام زايد»، بطاقة زايد للتأمين الصحي، وهي بطاقة صحية مجانية توفر باقة متنوعة من الخدمات الطبية للمرضى المعسرين والحالات الغير قادرة على تكلفة العلاج، وذلك بالتعاون مع مجموعة مختارة من شركات التأمين، وضمن محور الأعمال والمبادرات الإنسانية التي رصدتها الهيئة في أجندة الاحتفاء بـ «عام زايد»، للتركيز على الجانب الإنساني والخيري في فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، إلى جانب اهتمامه الخاص،رحمه الله، برعاية الإنسان والمحافظة على صحته وسلامته وحياته.

وتأتي بطاقة التأمين الصحي، ضمن سلسلة من الخدمات والرعاية التي توفرها الهيئة للمرضى المعسرين على وجه التحديد، والتي تتوافق في مجمل مبادئها مع المفاهيم الإنسانية النبيلة التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه،.

من أجل ذلك وفي إطار حرصها على توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية وزيادة الدعم المقدم للمرضى المعسرين، تعمل هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل على توثيق علاقتها بمجموعة الهيئات والجمعيات المختصة، سواء كان ذلك عن طريق إبرام مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف محددة مشتركة أو فتح المجال لتنفيذ مبادرات عدة لخدمة المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي تصب في مصلحة المعوزين.

في الإطار نفسه تم استحداث باقات متنوعة لدعم المرضى المعسرين، والوقوف إلى جانبهم، وخاصة في الأمراض المزمنة الخطرة المهددة للحياة والمرتبط علاجها بتكلفة مادية عالية، وهناك حزمة من الشروط والضوابط والإجراءات التي تحكم عملية الدعم، حتى تضمن الهيئة إيصال الدعم للفئة الأشد احتياجاً.