4 اتفاقيات مهمة

المصدر: د. محمد الرضا

أبرمت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، أربع اتفاقيات جديدة مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة وإنتاج التجهيزات والبرمجيات والتطبيقات الطبية الذكية، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسرعات دبي المستقبل، في خطوة مهمة تضاف إلى رصيد حزمة التجهيزات الذكية التي استحوذت عليها الهيئة في الدورات السابقة للمسرعات. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة توظيف الأجهزة الجديدة في منشآتها الطبية، وفق مراحل محددة اعتمدتها لرفع جودة الخدمات الطبية وتحسين رحلة المتعاملين في المستشفيات والمراكز والعيادات التابعة لـ«صحة دبي».

وبموجب الاتفاقيات التي تم إبرامها، تتجه الهيئة للاستفادة من تقنية شركة P4ML أول شركة آيرلندية للطب الدقيق، وذلك في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال لاختبارات وفحوص لتحليل ما قبل الولادة غير الجارح EOLAS الذي يوفر معلومات دقيقة عن صحة الجنين والكشف مبكراً عن الأمراض الجينية أو أي خلل في النمو، مما يساعد على التدخل المبكر للوقاية من الأمراض أو تفادي تطورها، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية لكل من الأم والجنين.

كما تتجه الهيئة إلى تطويع تقنية الواقع المعزز للتطبيب عن بعد من خلال منصة (بروكسيمي)، التي من المقرر أن تربط بين مستشفيات الهيئة، بما يسهم في تواصل الخبرات اللازمة، وتقليل الحاجة إلى التنقل بين المستشفيات لكل من الأطباء والمرضى.

وستبدأ الهيئة في تطبيق إحدى أهم التقنيات الطبية الفريدة من نوعها، وهي عبارة عن جهاز بحجم كف اليد يستطيع توفير 8 قراءات حيوية: حرارة الجسم، سكر الدم، ضغط الدم، أكسجين الدم، نبضات القلب، تخطيط القلب، معدل التنفس، ومعدل تغير ضربات القلب. وسيوفر هذا الجهاز الصغير جميع هذه القراءات في دقيقتين فقط.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم تزويد مستشفى راشد (على وجه التحديد) بجهاز الملاحة الجراحي وجهاز الأشعة الثلاثي الأبعاد من شركة ميدترونيك Medtronic. وتساعد هذه التقنية المتقدمة على إجراء جراحات المخ والعمود الفقري الدقيقة والمعقدة، وفق أعلى درجات الأمان والدقة، ولا سيما أنها تقلل من أي آثار أو مشكلات محتملة للعمليات الجراحية، فضلاً عن تسريعها لفترة النقاهة بعد العملية مباشرة. في الوقت نفسه، استحوذت الهيئة على جهاز ROSA، وهو أول جهاز ملاحة جراحي مزود بذراع روبوت آلي في الشرق الأوسط، لإجراء جراحات العظام والعمود الفقري.