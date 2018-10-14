منصة « IAMRA»

المصدر: د. مروان الملا

نجح (المؤتمر الـ 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي - IAMRA – 2018 )، الذي انطلقت أعماله في دبي، أخيراً، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وتحققت أهداف المؤتمر، الذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في شؤون التنظيم الصحي، والذي تم عقده للمرة الأولى خارج نطاق أميركا الشمالية وأستراليا وقارة أوروبا، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وضمن أعمال ( مؤتمر دبي الثالث للتنظيم الصحي).

جاء نجاح المؤتمر في تكوين منصة فريدة من نوعها للمؤسسات الصحية العالمية، استناداً لمقومات النجاح التي تتوفر في دبي وإمكانيات المدينة الأسرع نمواً في العالم، وقدراتها الفائقة في تنظيم القمم والمنتديات الدولية، جاء النجاح كذلك شعار المؤتمر "تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية"، مؤكداً أنه جاء ليجسد توجهات ورؤى مدينة دبي واستراتيجيتها، المتصلة بالإبداع والابتكار والبحوث والعلوم المتقدمة، والنماذج المؤسسية الحديثة.

نجح المؤتمر في رفع سقف كل التوقعات، ومن بينها عدد المشاركين الذين يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم، وقد زاد الرقم المتوقع من 700 مشارك، إلى ما يربو على 1000 مشارك من القيادات الصحية وصناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء وراسمي السياسات والمخططين والأطباء، من داخل الدولة وخارجها.

تظل دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة السباقة وهي نموذج الدولة العصرية المزدهرة، وهي رمز التعايش لجميع الجنسيات والثقافات والأعراق، ممن تحتضنهم في نسيج واحد فريد من نوعه، يحيطه الأمن والسلم والعيش الرغد والرفاهية.

كما تظل مدينة دبي هي المدينة الأسرع نمواً في العالم، وهي موطن الإبداع والفرص الواعدة والنماذج الناجحة في شتى المجالات والقطاعات، كما قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر.