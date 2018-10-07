المصدر: د. محمد الرضا

قبل أيام قليلة أنهت هيئة الصحة بدبي إعداد أول فريق لإدارة التغيير على مستوى دبي، الذي يضم 48 متخصصاً ومتخصصة في إدارة التغيير ضمن مبادرة «أوتاد» التي تتبنى تنفيذها، ووفق أعلى معايير ومستويات الأداء العالمية، التي أشرفت على تطبيقها مؤسسة (جنرال الكتريك للرعاية الصحية)، إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في الإعداد والتدريب والبحوث والدراسات التطبيقية.

ويأتي فريق إدارة التغيير تعزيزاً للهيكلية التنظيمية الجديدة، ومتطلباتها التي ترتكز على ضرورة مواكبة جميع المسؤولين والموظفين لما تشهده الهيئة من تغيير في الفكر المؤسسي والأداء، وما ينبغي أن يكون عليه كل مسؤول من أجل توفير خدمات طبية عالية الجودة، تحقيقاً لرضا المتعاملين وإسعادهم.

إن تكامل الأدوار وتسيير أعمال تحسين الخدمات بالسرعة المطلوبة، هو أهم ما يميز إدارة التغيير الجارية الآن، وأهم ما في هذا الأمر هو العمل الجماعي، والتركيز على الهدف الأساس للتطوير وأعمال التدريب الجارية، والمتمثل في رفع مستوى خدمة المتعاملين، والمرضى على وجه التحديد. وذلك وفق ما يؤكد عليه معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

لقد جاءت مبادرة "أوتاد" بمفاهيم جديدة للتدريب والتأهيل والتنمية المهنية، وإن الهيئة حرصت على تركيز المبادرة في مسارين مهمين، الأول يختص بتكوين فرق متخصصة ومدربة على أعلى مستوى لإدارة المشاريع، فيما يختص الثاني بتشكيل فرق احترافية لإدارة التغيير، وذلك وسط الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لبرامج التدريب والإعداد، والذي من أجله تسخر جميع الإمكانيات لتحقيق الاستثمار الأفضل في مواردها البشرية.

إن التعاون مع كبرى المؤسسات، مثل (جنرال إلكتريك للرعاية الصحية)، التي أشرفت على برنامج التدريب، وغيرها من المؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية، من شأنه تذليل كل السبل أمام مسؤولي وموظفي الهيئة لإنجاز أعمال التدريب بكفاءة، ومن ثم الوصول إلى المستويات الوظيفية والأداء المؤسسي المرجو.