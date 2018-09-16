«بكم نفتخر» هو أحد أهم البرامج الداعمة لروح الفريق الواحد التي تتميز بها هيئة الصحة بدبي، وهو أبرز ما تتبناه الهيئة في سلة الحوافز المادية والمعنوية، التي استحدثتها قبل عامين لتوفير بيئة عمل حاضنة للإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على المضي قدماً نحو التميز، وتأهيل الجميع لمنصات التتويج، والمنافسات الرسمية التي تتخذ من الريادة عنواناً لها.

«بكم نفتخر» ليس مجرد برنامج تحفيزي وفقط، بل هو أساس المناخ العام لهيئة الصحة بدبي، وهو انعكاس طبيعي لحالة الرضا السائدة بين الموظفين، التي تسعى الهيئة دائماً للحفاظ عليها ورفع معدلاتها، كونها هي حجر الزاوية لإسعاد المتعاملين، وهي الدافع لأداء مؤسسي أفضل.

في دورته الثالثة، يطل علينا برنامج «بكم نفتخر» بحلة جديدة، حرصت هيئة الصحة بدبي على أن تلبي من خلالها متطلبات الباحثين عن التميز، وتطلعات المجتهدين والمتفانين في عملهم، ومن أجل ذلك تم استحداث دليل جديد للبرنامج في دورته ( 2018)، وهو يضم العديد من الفئات المستهدفة من التكريم، وهي: جوائز التميز الوظيفي من أفراد، فرق عمل وإدارات متميزة، وجوائز الخدمة الطويلة، التحصيل العلمي، البحوث، الاقتراحات، الاعتمادات الدولية والسبع نجوم، براءة الاختراع، المؤلفات العلمية/الأدبية المنشورة، مؤشرات السعادة للموظفين والمتعاملين، التميز الاستراتيجي بالإضافة إلى جائزة التطوع التي تمت إضافتها في النسخة المحدثة من دليل التكريم والتحفيز.

إن هيئة الصحة بدبي إذ تدعو جميع موظفيها للمشاركة في برنامج «بكم نفتخر» فإن دعوتها تستند إلى وجود كوادر بشرية في مختلف القطاعات والتخصصات والمستويات الوظيفية، تستحق الثناء على جهودها والتقدير والتكريم، والوصول إلى منصة التتويج، التي تنتظر المجتهدين والمتميزين في حفل متجدد وفي احتفاء متواصل تعتز به الهيئة وبجميع المشاركين فيه.