اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

المصدر: وكالات

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أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، أمس السبت، رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة.

وستبين التحاليل المخبرية، الاثنين، ما إذا كان الأمر متعلقاً بجدري القردة.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

ويعد جدري القردة مرضاً نادراً متوطناً في غرب إفريقيا، وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن معظم الإصابات الجديدة بهذا المرض في الدول الغربية رصدت لدى رجال مثليين، مشيرة إلى أنها تسعى إلى دراسة ذلك.

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