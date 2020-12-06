تطوير لقاح يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد

المصدر: دبي _ البيان الصحي

طور باحثون لقاحاً يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد، وفقاً لموقع ميديكال إكس برس. ونجح الباحثون بمعهد Tisch لأبحاث السرطان بكلية طب ماونت سيناي في مدينة مانهاتن الأمريكية، بالاشتراك مع باحثين في منظمة تجارب العلاج المناعي للسرطان CITN، في إضافة جزيء جديد يسمى Flt3L ويعمل على زيادة عدد الخلايا التغصنية أو الخلايا العارضة والخلايا التائية، التي لديها القدرة على حماية الأشخاص من تكرار الإصابة بسرطان الجلد مرة أخرى. وذكر الباحثون أن إضافة مكون آخر للقاح المستخدم لمنع الإصابة بسرطان الجلد، ويطلق عليه اسم poly-ICLC، يعزز من قدرة الخلايا المتغصنة أو العارضة على إنتاج الأجسام المضادة، ومن قدرة الخلايا التائية التي تساعد وتقتل والمرض.

عمليات

وأجرى الباحثون تجاربهم على مرضى فعليين مصابين بمرض سرطان الجلد في مرحلتيه الثانية والثالثة، وخضعوا لعمليات جراحية لاستئصال الأورام، قاموا بإعطاء نصفهم اللقاح المعتاد والنصف الآخر تناولوا اللقاح المعزز بعنصري Flt3L و poly-ICLC، وذلك على مدار أربعة أشهر بمقدار أربع جرعات. وخلصت النتائج إلى أن اللقاح المعزز بالعناصر الجديدة زاد من الاستجابة المناعية للمرضى، حيث ما زالت عينات الدم تُظهر الأجسام المضادة حتى بعد مرور 12 أسبوعاً من آخر جرعة، على عكس المرضى الذين تناولوا اللقاح العادي. وأوضحت الطبيبة نينا بهاردواج، مديرة مركز العلاج المناعي في معهد Tisch للسرطان، أن هذه التجربة قد تغير خطط لقاحات أنواع السرطان الأخرى في المستقبل. وقال الطبيب فيليب فريدلاندر: إن العلاج المناعي الجديد هو بادرة أمل للمصابين بالورم الميلانيني، وهو أخطر أنواع سرطانات الجلد لضمان عدم إصابتهم مرة أخرى، وأيضاً يفتح آفاقاً أمام تطوير لقاحات أخرى تمنع الإصابة بالسرطان، تماماً سواء لقاحات فردية أو لقاحات تُستخدم مع أدوية أخرى.

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