التوقف عن تناول الأسبرين يزيد احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية

المصدر: دبي – البيان الصحي

أكدت دراسة سويدية كبيرة أن التوقف عن تعاطي جرعة منخفضة من الأسبرين كعلاج دون سبب قوي يزيد من احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية بنسبة 40%.

وعادة ما يصف الأطباء للمرضى تعاطي جرعة صغيرة من الأسبرين بعد الإصابة بأزمة قلبية للحد من خطر الإصابة بأزمة ثانية في شرايين القلب.

ولكن معدي الدراسة يشيرون في دورية (الدورة الدموية) إلى أن واحداً تقريباً من بين كل ستة مرضى يتوقفون عن تعاطي الأسبرين في غضون ثلاث سنوات.

مساعدة

وقال الطبيب يوهان سندستورم كبير معدي الدراسة في جامعة أوبسالا إن «ملايين المرضى في شتى أنحاء العالم يتعاطون الأسبرين بصفة يومية وربما يفكرون في التوقف لبعض الوقت خلال حياتهم.

أجرينا هذه الدراسة لمساعدة الأطباء والمرضى على اتخاذ قرار مستنير سواء التوقف أم عدم التوقف عن استخدام الأسبرين».

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