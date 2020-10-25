حمض الفوليك ضروري لصحة الجنين

المصدر: دبي – البيان الصحي

ذكرت مجلة «إلتيرن» الألمانية أن حمض الفوليك يتمتع بأهمية كبيرة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، حيث يحتاج إليه الجسم لعملية الأيض وبناء الدم وتقسيم الخلايا.

وأضافت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن نقص حمض الفوليك قد يتسبب في عدم نمو الجهاز العصبي المركزي للجنين بشكل صحي، وفي أسوأ الحالات قد يُصاب الطفل بما يعرف بتشقق العمود الفقري أو بتشوهات جسدية.

ويمكن إمداد الجسم بحمض الفوليك من خلال تناول الأطعمة الغنية به، مثل الكرنب والقرنبيط والخس وفول الصويا والبيض ومنتجات الحبوب الكاملة.

ونظراً لأن الحاجة إلى حمض الفوليك تتضاعف خلال الحمل، فإن التغذية وحدها لا تكفي لسد احتياج الجسم، لذا ينبغي تعاطي أقراص حمض الفوليك بشكل إضافي تحت إشراف الطبيب المعالج.

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