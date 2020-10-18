آثار جانبية لأدوية ارتفاع ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعاني أكثر من مليار و100 مليون شخص من مرض ارتفاع ضغط الدم حول العالم، ما يعني أنها مشكلة متفشية ولا يوجد أسرة إلا ويعاني أحد أفرادها أو أحد الأشخاص القريبين منها من مرض ارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع «Care2»، تؤدي أدوية ضغط الدم إلى الإصابة بمجموعة من الآثار الجانبية غير السارة، مثل: السعال والإعياء والصداع والدوار وحتى الإسهال. وتعد تمارين اليوغا حلاً أفضل وتحقق نتائج فعالة أهمها تلافي الإصابة بالآثار الجانبية لهذه الأدوية.

تمارين

وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين المتطوعين الذين التزموا بممارسة تمارين يوغا قصيرة بانتظام حققوا انخفاضاً مذهلاً بنسبة 9.7% في ضغط الدم بعد 3 أشهر فقط.

وضمت الدراسة 60 متطوعاً فقط، ولكنها نجحت في إثبات أن مجرد تناول أدوية علاج ضغط الدم المرتفع لا يعد الحل الوحيد الفعال. ويمكن معرفة كيفية ممارسة تمارين اليوغا بسهولة، وبدون تكاليف مثل سعر شراء الأدوية، كما أنه يمكن ممارسة اليوغا في المنزل.

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