الإفراط في تناول جرعات الأدوية من الأسباب الرئيسة للوفاة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الوفيات في الولايات المتحدة بسبب تناول جرعات كبيرة من الأدوية ضعف ما تقترحه التقديرات. وبينت النتائج أن 68 % من هذه الوفيات يرجع إلى تعاطي جرعات كبيرة من أدوية تحتوي على مواد أفيونية، وهي أدوية يحصل عليها المرضى بوصفة طبية.

وأجريت الدراسة في جامعة بنسلفانيا، ونُشرت نتائجها في مجلة «بلوس وان» الطبية. واعتمدت بياناتها على مراجعة أسباب الوفاة على مدى 20 عاماً في 50 ولاية أمريكية، وشملت البيانات 44 مليون حالة وفاة.

ولاحظ فريق البحث أن هذه الوفيات تحدث في عمر مبكر، وأنها تحدث للرجال أكثر من النساء.

وتشكل الأدوية التي توصف لعلاج الحالات النفسية والذهنية المصدر الرئيسي للوفيات بسبب أدوية، ويرجع الخطأ إلى تعاطي جرعة زائدة في معظم الأحوال.

وينبغي تشديد الرقابة على الحصول على أدوية تحتوي مواد مخدرة، إلى جانب استمرار الرقابة من الأقارب على الجرعة التي يتناولها المريض لاسيما إذا كان صغير السن.