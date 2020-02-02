علاج جديد لحروق العين وعمى القرنية

المصدر: دبي – البيان الصحي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للطب على إجراء تجارب سريرية تستخدم إنزيم تليين الأنسجة «كولاجيناز» لعلاج العمى الناتج عن الحروق الكيميائية في العين.

واستخدم باحثو جامعة نيوكاسل البريطانية إنزيم «كولاجيناز» بنجاح منذ سنوات في إصلاح مشاكل القرنية، حيث أثبتوا أنه يقوم بتليين الأنسجة الكامنة؛ ما يسمح للخلايا الجذعية بإصلاح أي ضرر. وتستهدف التجارب السريرية الجديدة استخدام الإنزيم لإصلاح مشاكل الحروق الكيميائية بالعين.

اختيار

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة نيوكاسل، فإن التجارب السريرية ستستهدف 30 مريضاً، وسيتم اختيار المشاركين المناسبين للتجربة من قبل فريق تقييم بمعهد إل براساد للعيون بعد موافقة طبية وأخلاقية صارمة، ومن المتوقع ظهور نتائج التجربة في عام 2021. ويقول البروفيسور تشي كونون، رئيس مختبر هندسة الأنسجة بجامعة نيوكاسل، الباحث الرئيسي بهذه التجارب: «هذه الطريقة بسيطة وتكلفتها منخفضة نسبياً، مقارنة بالأساليب الحالية للعلاج التي تعتمد على زرع الخلايا الجذعية».