توصية لمرضى السكري بفحص الكلى سنوياً

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

أوصى البروفيسور الألماني توماس هاك مرضى السكري بفحص الكُلى مرة سنوياً، نظراً لأن أمراض الكُلى تندرج ضمن المضاعفات الشائعة للسكري، ولكنه غالباً لا يتم اكتشافها لمدة طويلة.

وأوضح هاك، عضو الجمعية الألمانية لعلاج السكري، أن ارتفاع نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم يتسببان في إلحاق تلفيات بالأوعية الدموية متناهية الصغر في الكُلى، وبالتالي تتراجع كفاءتها الوظيفية المتمثلة في ترشيح الدم وإفراز البول. وبحسب وكالة (د ب أ)، تتمثل أولى العلامات الدالة على تلفيات الكُلى في عدم قدرتها على ترشيح الدم على نحو دقيق، ومن ثم فقدان البروتينات عبر البول.