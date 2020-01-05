نوع جديد من المضادات لعلاج الأمراض القاتلة

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشف باحثون من معهد واكسمان لعلم الأحياء الدقيقة التابع لجامعة بوش في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، نوعاً جديداً من المضادات الحيوية مدفونة في الأوساخ.

وبحسب مجلة «Cell» العلمية نجح الباحثون بتطوير تقنية خاصة لفرز التربة بهدف اكتشاف مضادات بكتيرية جديدة أكثر فاعلية من المعمول بها لعلاج الأمراض البشرية القاتلة. وعثر الباحثون داخل التربة الإيطالية على مركب بسيودوريديميسين «PUM» والذي يقضي على البكتيريا النائمة بين طبقات الوحل المنتشرة على المكاتب ومقابض الأبواب.

وقال الباحثون: «مركب PUM يمكن أن يكون لعبة مغيّرة بقتل البكتيريا، إذ يتميز باحتمالية أقل 10 مرات لتحريك مقاومة المضادات الحيوية من المضادات الحيوية التقليدية». وإنزيم PCSK9 هو نوع من أنواع الكولسترول الذي يمكن أن يسبب انسداد الشرايين.