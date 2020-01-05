تحذيرات من تناول أدوية الأمراض المزمنة خلال موجات الحر

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّر أطباء أمريكيون، من أن تناول أدوية الأمراض المزمنة كمرض القلب والسكري والسرطان، خلال موجات الحر المرتفعة قد يضرّ المرضى.

وبحسب تصريحاتهم لقناة «Kalb» الأمريكية، فإنه عند التواجد في الأماكن الحارة، يبدأ الجسم تلقائياً في عملية التبريد، ولكن بعض الأدوية يمكنها تعطيل عملية التبريد، لتسبب إمكانية الإصابة بالحمّى والإرهاق أو السكتة الدماغية بسبب الحرارة.

وأضاف الخبراء الصحيين: «ليس مجرد خلط ارتفاع درجات الحرارة مع تناول الأدوية قد يكون ضاراً، ولكن ترك الأدوية في الأماكن الحارة والرطبة مثل السيارة ودورات المياه، قد يتلفها أيضاً».

وتابعوا في حديثهم للمحطة الأمريكية: «أفضل درجة حرارة للدواء تتراوح ما بين 68 إلى 77 درجة، وغير ذلك يمكن أن يضر بفاعلية الدواء».

وأوضحوا أن فساد الأدوية يظهر من خلال تغّير لونها، كتحول لون الحبوب البيضاء إلى صفراء، وخروج رائحة غريبة منها، داعين المرضى في حال ظهر أيٌّ من هذه العلامات إلى ضرورة التخلص من الأدوية وشراء غيرها.