حبة دواء جديدة.. ثورة في علاج ضغط الدم

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أكد علماء أنهم أنتجوا حبة دواء ستحدث ثورة في علاج مرض ارتفاع ضغط الدم قريباً، وأن 20% من المرضى سيستفيدون من الدواء الجديد الذي يجمع بين ثلاثة أدوية موجودة حالياً بجرعات صغيرة.

وأظهرت دراسة أجريت مؤخراً، بأن العلاج الجديد حقق نجاحاً باهراً بعدما وصلت نسبة فعاليته إلى 70%، حتى الآن.

مليار شخص

من جهتها قالت الدكتورة روث ويبستر، والتي أجرت الدراسة في معهد جورج للصحة العالمية، إن ما يقدر بأكثر من مليار شخص في العالم يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الدراسة: «يمكن أن يساعد العلاج الجديد عشرات الملايين من الناس في خفض ضغط الدم والحد من المخاطر المرتبطة به».

وقد خلصت تجربة أخرى أجريت على 700 مريض في سريلانكا، بأن الحبوب الجديدة حققت فاعلية أكثر من العلاجات التقليدية، إذ إنها تعمل على خفض ضغط الدم، وتساعد على إدرار البول.

يذكر أن الباحثين يعملون حالياً على إنتاج حبوب معتمدة من منظمة الصحة العالمية، بأسعار مناسبة للجميع، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.