المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة بصدد بناء قاعدة بيانات للشهادات المهنية التخصصية الإدارية التي يحتاجها الكادر الإداري لضمان تنفيذ المهام على أكمل وجه.

كما لفتت السويدي إلى أن هيئة الصحة بدبي بدأت التوسع في نطاق التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتنفيذ برنامج التدريب التطويري من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والدائرة، والتي على أساسها سبق وأن تم إيفاد عدد من موظفي الهيئة للتدريب لدى الجهات الحكومية في القطاعين الحكومي والخاص، واستقبال عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي للتدريب في الهيئة.

خطة تدريب

وأضافت مدير إدارة الموارد البشرية: بموجب سياسة وإجراءات التدريب، تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد خطة تدريب سنوية بموجب عدة مدخلات (خطط التطوير الفردية، الخطة الاستراتيجية، احتياجات الوحدات التنظيمية، كما تتعدد أشكال التدريب متضمنةً (ورش العمل الداخلية ودورات تدريبية، وحضور المؤتمرات الندوات، والتدريب خلال العمل، واستكمال الدراسات العليا، والتدريب الميداني، وبرامج القادة، وبرنامج توجيه وإرشاد الموظفين الجدد) كما يتم قياس الأثر العائد من خلال (نسبة رضا المسؤول المباشر عن أداء الموظف بعد 3 أشهر من التدريب، نسبة نجاح المتدرب في اختبار البرنامج التدريبي، ونسبة رضا المتعاملين عن أداء الموظفين وسلوكهم، ونسبة رضا المتعاملين عن أداء موظفي الصف الأمامي).

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