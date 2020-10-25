خدمات 5 نجوم وعمليات معقدة يجريها المستشفى بدقة عالية

المصدر: دبي – البيان الصحي

أكدت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال أن هيئة الصحة بدبي تحرص على توفير أعلى مستويات الرعاية للأم والطفل، والنساء بشكل عام، كما تحرص على تقديم خدمات طبية عالية الجودة وعلى درجة 5 نجوم، وهي متوفرة في (قسم البستان)، الذي يرقى إلى مستويات الخدمات الطبية الفندقية، وهو نوع من الخدمات المميزة بسبل الراحة، والتي تتناسب مع متطلبات بعض المتعاملين، كما يتفوق المستشفى في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

وذكرت الدكتورة تهلك أنه وبالرغم الجهود الكبيرة التي بذلها مستشفى لطيفة منذ بداية ظهور فيروس «كورونا» وخلال ذروة أزمة (كوفيد 19)، وحتى خروج آخر مريض «كورونا» من المستشفى، لم يشغل ذلك هيئة الصحة بدبي أو مستشفى لطيفة عن مواصلة أعمال التطوير والتوسعات، والتي تم إنجازها مؤخراً وشملت الوحدة الطبية الجديدة للنساء والولادة، والتي ضمت22 غرفة متطورة للولادة، إلى جانب غرفتين للعمليات الجراحية وفق أحدث التجهيزات وأعلى الإمكانات، وكذلك 8 غرف متخصصة للاستشارات الطبية و(السونار)، وغرفة أخرى دقيقة لتخطيط قلب الجنين.

وأشارت في السياق نفسه إلى أن التوسعة التي شهدها قسم الولادة ضاعفت عدد الأسرة في القسم، وأصبحت جميع الغرف (غرف خاصة)، أي غرفة لكل حالة، مع تزويد الغرف كافة بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في متابعة الأم والجنين.

كما اتسع أيضاً قسم الطوارئ بمقدار ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية مع إضافة صيدلية ذكية ومختبر خاص، فضلاً عن التحسينات التي شهدها مناخ الاستشفاء بشكل عام ورحلة المتعامل والمريض داخل المستشفى.

وقالت الدكتورة منى تهلك: إن مستشفى لطيفة يضم أكبر مركز للعناية بالخدج في دبي بسعة 64 سريراً، وتصل نسبة إشغاله على 100%، على أثر ثقة المتعاملين بإمكانات وقدرات المستشفى، ومستوى العناية الفائقة بالأطفال. وإلى جانب تميزه في رعاية الأطفال الخدج، يتميز المستشفى كذلك بالعديد من التخصصات الدقيقة والنادرة، ومنها تخصص بالأمراض الجينية، الذي ينفرد به المستشفى، فضلاً عن تخصصات أمراض (الرئة والأعصاب، والدم، والغدد والسكري).

وتتسع المجالات والتخصصات التي يتنامى الطلب على خدماتها في مستشفى لطيفة – كما أشارت الدكتورة منى تهلك - لتضم علاج حالات المشيمة المتلاصقة لدى النساء الحوامل، وهي إحدى العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، التي يبرع فيها أطباء المستشفى، بالتعاون مع كادر طبي متميز في مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة.

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