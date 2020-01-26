خدمة مستحدثة للتصوير الجزيئي لأمراض الذاكرة والزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلن مركز دبي للطب النووي عن البدء في تقديم خدمة التصوير الجزيئي لأمراض الذاكرة والزهايمر في مركز الطب النووي، حيث تم المسح الذري للمخ لتشخيص أمراض الذاكرة والعصبية لثلاثة مرضى بنجاح ودقة عالية، وحالياً الخدمة قيد التطوير لتشمل تشخيص الطب النووي في عدة حالات عصبية ونفسية.

نظائر مشعة

وقالت الدكتورة بتول البلوشي استشارية ورئيسة قسم الطب النووي في مستشفى دبي: إن القسم يدرس حالياً إضافة نظائر مشعة جديدة عدة ومتطورة للصيدلية الإشعاعية في مركز دبي للتشخيص أمراض الذاكرة بواسطة مستقبلات موجودة في بعض الأمراض، والتوسع في التصوير الجزيئي لتشخيص كافة الأمراض العصبية والنفسية.

خلايا عصبية

وأفادت الدكتورة بتول البلوشي عند بداية أعراض الخرف تكون العديد من خلايا الدماغ العصبية، قد فقدت بالفعل، ولذا يكون علاج هؤلاء المرضى أمراً بالغ الصعوبة، ومن هنا تأتي أهمية تشخيص المرض بواسطة الطب النووي لتمكين الأخصائيين من الحصول على صور مفصلة لما يجري داخل الدماغ في مرحلة مبكرة للغاية للمساعدة في تأخير تطور المرض ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.

وأضافت بأنه لتصوير الدماغ البشري نحتاج إلى توفير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية ونحتاج إلى أجهزة التصوير المتوفرة في مركز دبي للطب النووي، وكذلك يتطلب التنسيق والتنفيذ الجيد حتى يمكن الحصول على صور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة.

وبينت الدكتورة بتول البلوشي أن ارتباط الأمراض العصبية مثل الزهايمر، بانخفاض معدل استقلاب الغلوكوز في بعض أجزاء الدماغ، خاصة وأن جميع هذه الاضطرابات تربط بانخفاض عملية الاستقلاب في مناطق محددة في الدماغ والتي يمكن تمييزها بتقنية «FDG-PET» والتي تسمح بدراسة صور الدماغ بشكل تسلسلي ومراقبة معدل تدهور المرض.

وأوضحت استشارية ورئيسة قسم الطب النووي في مستشفى دبي، أن الطبّ النووي يعتبر عاملاً أساسيّاً في تشخيص الأمراض الدماغية، لا سيما أورام الدماغ، وأمراض الأعصاب ما يساعد الأطباء في تحديد العلاجات المناسبة للقضاء على المرض في مراحله الأولى.

معايير دولية

إلى ذلك، أشارت الدكتورة بتول البلوشي إلى أن مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي قام مؤخراً بعقد الندوة الأولى للتصوير الجزيئي للمخ واضطرابات الذاكرة ومرض الزهايمر في مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي بالتعاون مع المركز الوطني لأمراض العصبية والنفسية بطوكيو، اليابان.

وكذلك تم استضافة المدير العام للمركز الأستاذ الدكتور هيروشي ماتسودا من طوكيو والذي قام بزيارة مركز الطب النووي بمستشفى دبي، حيث تم خلال الزيارة عرض استعدادات المركز لاستحداث وحدة تشخيص أمراض الذاكرة والتأكد من متابعة أحدث البروتوكولات والأجهزة الحديثة تماشياً مع احدث المعايير الدولية، وتم إلقاء عدة محاضرات في التشخيص الجزيئي والنووي للمخ بمشاركة الأستاذ الزائر، وكذلك عدة محاضرين محليين بساعات تدريبية معتمدة من هيئة الصحة وبمشاركة كبيرة من أطباء وعاملين من تخصصات أخرى بمشاركة أكثر من 100، من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

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أوضحت الدكتورة بتول البلوشي أن الزهايمر يعتبر من أكثر أنواع الخرف شيوعاً عند الكبار في العمر إذ يصيب، على سبيل المثال، 5 ملايين أمريكي، ويؤثر المرض على قدرة الفرد في القيام بمهامه اليومية.

ويعتبر من الصعب، سريرياً، التمييز بين التدهور الإدراكي المعتدل الناجم عن اضطراب عصبي أو الناجم عن أسباب غير عصبية مرتبطة بالتقدم بالعمر، مشيرة إلى أن التصوير الجزيئي يقدم حلاً مهماً في التمييز بين المراحل المبكرة من الأمراض العصبية وغيرها من الاضطرابات الإدراكية المرتبطة بالتقدم بالعمر.