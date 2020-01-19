مي رؤوف: «دبي للتبرع بالدم» يجمع ربع مليون وحدة دم في 5 سنوات

المصدر: متابعة - يوسف سعد

يتبوأ مركز دبي للتبرع بالدم، بإمكانياته وتجهيزاته وكفاءة القائمين عليه، وما يقدمه من خدمات عالية الجودة، مكانة مرموقة وبات ضمن طليعة المراكز الرائدة عالمياً، ليس لدوره الطبي وتطبيقه لأعلى المعايير والمواصفات الخاصة بنقل وتخزين وتوزيع الدم، وفقط، بل لدوره الإنساني الكبير، وجهوده المضنية التي يبذلها من أجل إنقاذ حياة المرضى وأرواح المصابين والحالات الطارئة التي ترد إلى أي من المستشفيات، الحكومية كانت أو الخاصة.

وحدات

وقالت الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي: إن عدد وحدات الدم التي جمعها المركز بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (253223) وحدة دم منها (53150) وحدة دم عام 2019م، و(51953) وحدة دم عام 2018م، و(50601) وحدة دم عام 2017م، و(49223) وحدة دم عام 2016م، إضافة إلى (48296) وحدة دم عام 2015م.

زيادة

وأشارت إلى أن هناك زيادة سنوية في كميات الدم التي يتم جمعها من خلال المركز، وهذا يعود إلى عدد من الأسباب المتمثلة في زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم، ووجود حافلات متنقلة للتبرع بالدم توفر على الراغبين مشقة الوصول إلى المركز، إضافة تبني المركز للتطبيقات الذكية التي ساهمت بشكل فاعل في توفير وقت وإجراءات عملية التبرع بالدم من خلال تطبيق «دمي».

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة في عدد وحدات الدم التي جمعها المركز وقام بصرفها لمستشفيات القطاعين العام والخاص فقد ارتفعت بنسبة 2.4% عام 2019م مقارنة بعام 2018م.

حملات

كما أوضحت الدكتورة مي رؤوف أن هناك تزايداً مستمراً في عدد الحملات التبرع بالدم التي يقوم المركز بتنفيذها سنوياً، والتي ارتفعت من (676) حملة عام 2017م، إلى (746) حملة عام 2018م، لتصل إلى العام الماضي إلى (830) حملة وبما مجموعه (2252) حملة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت أهمية خدمة الرسائل النصية «نشكرك»، التي تم تفعيلها خلال شهر أبريل من عام 2019م، حيث يستلم كل متبرع بالدم رسالة نصية على الهاتف المحمول تعبر عن شكر وتقدير هيئة الصحة بدبي للمتبرعين الطوعيين بالدم، إلى جانب خدمة إرسال رسائل نصية لتذكير المتبرع بالموعد القادم للتبرع بالدم والتي تم تفعيلها خلال شهر أكتوبر 2019م، بهدف حث المتبرعين بالدم على معاودة التبرع ورفع نسبة سعادة المتعاملين.

تطبيق

وذكرت الدكتورة مي أن تطبيق «دمي» على وجه التحديد يعد أحد أهم المبادرات المتميزة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، وهي المبادرة الذكية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والاتحاد الأوروبي، حيث ساهمت بشكل فاعل في تسهيل وتسريع خطوات وإجراءات التبرع بالدم، وإتاحة الفرصة أمام المتبرعين لإنهاء إجراءات التبرع بالدم، من البيت أو مكان العمل قبل القدوم لإتمام عملية التبرع بالدم، والتواصل المباشر مع مركز التبرع بالدم، من خلال الرسائل النصية القصيرة.

مساهمة

كما ساهم تطبيق «دمي»، الذي ترشح لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية عام 2017 ضمن ثماني مبادرات لجهات حكومية في زيادة رضا المتعاملين، وزيادة إنتاجية الموظف، تقليل الازدحام داخل مركز التبرع بالدم، والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام حول التبرع بالدم.

ولفتت إلى أن المركز قام خلال شهر فبراير 2019م، بإدخال أجهزة تقنية حديثة عند سحب الدم أثناء التبرع والمرتبطة إلكترونيا بالنظام الإلكتروني الموجود في المركز، والتي تعمل على منع حدوث أخطاء في سحب عينات الدم من المتبرعين عن طريق مطابقة الرقم الإلكتروني الموجود على كيس الدم مع الرقم الإلكتروني لعينات الدم لمسحوبة والخاصة بنفس كيس الدم، وهذا يدعم جودة الخدمات وسلامة نقل الدم.

كما تم إدخال تقنية تهبيط عمل الكائنات المجهرية على وحدات الصفائح الدموية والتي تضمن سلامة هذه الوحدات بتعطيل عمل جميع الكائنات المجهرية مما يساهم في دعم جودة وسلامة نقل الدم للمرضى.

جائزة

ولفتت أيضاً أن المركز حصل على جائزة يونيفانتز العالمية في يونيو 2019م، وهي جائزة سنوية تستخدم لتكريم أبرز إنجازات فرق الرعاية الصحية بمختلف التخصصات في جميع أنحاء العالم ومقرها أمريكا، وقد حصل المركز على هذه الجائزة لنجاح حملة التبرع بالدم مع لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو تحت شعار: «كن الأول للتبرع بالدم» والتي ساهمت في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم. كما حصل المركز خلال شهر نوفمبر 2019م في مدينة فيينا على جائزة ستيفي الفضية عن أفضل تطبيق ذكي في جهة حكومية «تطبيق دمي».

ريادة

وأكدت أن مركز دبي للتبرع بالدم هو أول مركز في الدولة يحصل على اعتماد جمعية بنوك الدم الأمريكية، (AABB) حيث حاز على هذا الاعتماد الدولي للمرة الأولى في 2012، ولا يزال يحتفظ بهذا الاعتماد من الجمعية التي تتميز بمعاييرها الصارمة لضمان سلامة المريض والمتبرع بالدم، حيث ساهمت هذه المعايير التي يطبقها المركز في تعزيز مأمونية وسلامة عينات الدم ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية، وتحسين أنظمة وإجراءات العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز، إضافة إلى تعزيز الثقة بعينات الدم التي يجمعها ويوزعها المركز خاصة وأن الجمعية الأمريكية لبنوك الدم تضع شروطاً ومتطلبات شديدة الصرامة لمنح بنوك الدم على مستوى العالم هذا الاعتماد.

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› مركز دبي للتبرع بالدم يجمع 53 ألفاً و150 وحدة دم عام 2019

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› ارتفع عدد حملات التبرع بالدم التي يقوم بها المركز إلى 830 حملة العام الماضي

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› يعد تطبيق «دمي» المبادرة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والاتحاد الأوروبي