نظام ترخيص الأفراد المهنيين الذكي مرشح للفوز براية حمدان بن محمد

المصدر: حوار - يوسف سعد

تعد مبادرة «نظام ترخيص الأفراد المهنيين الذكي - شريان»، واحدة من المبادرات التسع المرشحة للفوز بـ «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية - 2019»، وتعد هذه المبادرة تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدوره الآن إنجاز عمليات ترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت الصحية الخاصة بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات. في الوقت نفسه تمكنت هيئة الصحة بدبي من خلال هذه المبادرة الطموحة، من زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي، هذا ما يؤكده الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، في مقدمة هذا الحوار، وتالياً نصه:

ما هي فكرة المبادرة والمستهدفين من تنفيذها؟

تستند فكرة مبادرة «نظام ترخيص الأفراد المهنيين الذكي - شريان» لتسهيل عملية ترخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية في إمارة دبي، مستندين إلى أفضل المعايير العالمية في المجال، ومن ثم دعم مناخ الاستثمار في القطاع الصحي الذي تتسم به دبي، واستقطاب أكبر المستشفيات والمراكز الصحية والنخب الطبية إلى الإمارة، إضافة إلى تعزيز موقع دبي كجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية.

أما المستهدفون من المبادرة، فهم:

Ⅶ الأفراد المهنيون.

Ⅶ المنشآت الصحية.

Ⅶ المتعاملون - دليل خدمات الأطباء والمنشآت الصحية.

Ⅶ الإدارة والموظفون بقطاع التنظيم الصحي - (داخلياً).

Ⅶ المفتشون الصحيون - قطاع التنظيم الصحي (داخلياً).

مزايا

ما الذي يميز هذا النظام على وجه التحديد؟

النظام له العديد من المزايا، وحين نؤكد أنه قد أحدث تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، فإن ذلك يستند، إلى ما حققه النظام، الذي يعد أحد أهم الأنظمة الأكثر تطوراً في العالم، في هذا المجال، ونذكر على سبيل المثال، ما نتج في أربعة جوانب أساسية، وهي:

«إدارة القرارات التشغيلية»

باستخدام أداة التقييم الذاتي المجانية، يتمكن المهني من معرفة ما إذا كان مؤهلاً للتقديم على الترخيص عن طريق الإجابة عن أسئلة سريعة، مما وفر 220 درهماً كان يقوم مقدم الطلب بدفعها لمعرفة أهليته للتقدم للترخيص.

كما قمنا بتنفيذ أكثر عن 67.700 معاملة منذ بدء العمل بالنظام.

«إعادة هيكلة خطوات الخدمة»

قلص نظام تسجيل المهنيين الصحيين الخطوات من 6 ليصبح خطوة واحدة مما أدى إلى اختصار مدة الانتظار من متوسط سبعة أيام إلى صفر وانعدام الأخطاء بسبب أتمتة العملية.

«الربط الآني مع الأنظمة الأخرى»

الربط مع 9 أنظمة مختلفة داخلية وخارجية، حيث يتم نقل المعلومات بشكل آمن بين الأنظمة دون تدخل العميل.

«المحادثة التفاعلية»

تم استحداث المحادثة التفاعلية مع المساعد الافتراضي «لطيفة»، والتي باعتمادها على الذكاء الاصطناعي تُمكن العميل من الوصول إلى المعلومة والبيانات المطلوبة حسب السؤال.

تمت الإجابة عن 8833 محادثة حالياً مما ساعد في تقليل اتصالات العملاء للاستفسار بنسبة 29% من السنة الماضية.

تجديد رقمي

ما هي النتائج المتوقعة من هذا النظام المتكامل لـ «شريان»؟

نظام شريان يعزز التجديد الرقمي في هيئة الصحة بدبي وفي قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والحديثة، ولاسيما أن النظام تم تصميمه خصيصاً للمهنيين الصحيين والمنشآت الصحية، وموظفي هيئة الصحة بدبي، وهو يعمل على تحسين تجربة العملاء والموظفين، ويزيد من الأداء التشغيلي، ويدعم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، وذلك عن طريق اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الصحيحة والآنية التي نحصل عليها من النظام، وأتمتة سير العمل، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية كتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويساعد النظام أيضاً، العاملين ومرافق الرعاية الصحية العاملة في دبي على تلبية الاحتياجات الصحية لهذا العدد السكاني المتزايد، والمرضى حيث يركز نظام شريان الجديد على تحسين ثلاثة مجالات أساسية، وهي:

Ⅶ تجربة العملاء: تحسين تجربة العملاء الداخليين والخارجيين سواء في مراحل الترخيص وما يليها، وكذلك التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية

Ⅶ الأداء: توفير خدمات ذكية يمكن الوصول إليها بسهولة وبسرعة عبر القنوات الرقمية لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل.

Ⅶ الالتزام: ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات عند تقديم الخدمات.

سوف يضع نظام شريان الجديد هيئة الصحة بدبي في طليعة وريادة قطاع الرعاية الصحية، وقد تم إطلاق النظام في يناير 2019.

منظومة ذكية

هل لنا التعرف على أهم مقومات هذه المبادرة الطموحة، وما تستندون إليه من عوامل النجاح في تنفيذها؟

لقد تأسست هذه المبادرة على منظومة ذكية متقدمة ومرنة، يمكن تطويرها باستمرار، وما أوجدته المبادرة من أدوات مهمة للتنفيذ يمثل في الوقت نفسه مقومات وعوامل النجاح، التي يمكن إيجازها في:

سجل دبي الصحي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمكّن المهني الصحي من الاحتفاظ ببياناته في السجل، ويسهّل عملية إعادة الترخيص.

دليل الأفراد المهنيين والمنشآت الصحية الذي يوفر المعلومات عن كل الأطباء والمنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.

تقنيات الذكاء الصناعي - روبوتات المحادثات الحية وأتمتة المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية PQR ضمن أداة التقييم الذاتي.

تدريب وتأهيل

تنفيذ المبادرة بالطبع لا يتوقف فقط على التقنيات الذكية والتجهيزات، ونجاحها حتماً يقوم على عقول القائمين على تنفيذها، فهل تم تدريب المسؤولين والمختصين على تنفيذ «شريان»؟

بالفعل لا يتوقف النجاح عند حد التقنيات والتجهيزات، وهيئة الصحة بدبي تدرك قيمة دور وإسهامات عناصرها البشرية المتخصصة، وتعوّل عليها كثيراً في نجاح مشروعاتها ومبادراتها وبرامجها التطويرية، لذا اهتمت الهيئة بجانب تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ مبادرة «شريان»، وقد نفذت الهيئة 16 ورشة عمل خاصة تحت عنوان «المشاركة في تصميم المشروع»، شارك فيها أعداد كبيرة من المتعاملين من القطاع الصحي إضافة إلى المتعاملين الداخليين في هيئة الصحة بدبي من فئة الإدارات والموظفين المعنيين الآخرين بما فيهم موظفو قطاع التنظيم الصحي سواء المعنيين بعملية التراخيص الصحية أم التفتيش وخبراء تقنية المعلومات.

سجل جديد

ماذا عن كيفية تسجيل الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية في «شريان»؟

عبر النظام الإلكتروني للتراخيص (شريان)، تقدم هيئة الصحة بدبي حالياً سجل دبي الصحي الجديد، والذي يحتوي على جميع المهنيين الصحيين المرخصين والممارسين للمهنة في جميع أنحاء إمارة دبي.

لقد أصبح التسجيل كفرد مهني في سجل دبي الصحي بإمارة دبي أسهل من أي وقت آخر، حيث يمكن إضافة التقرير النهائي لـ PSV (التحقق من المصدر الأولي للشهادات العلمية والخبرات) ونتيجة الامتحانات الإلكترونية وحفظها رقمياً في طلبك المقدم عبر النظام، كما يمكن التقديم للامتحانات الشفوية واختيار التاريخ الأنسب وفق رغبتك.

إذا كنت مقيداً بسجل دبي الصحي، فإنه يمكنك تفعيل ترخيصك المهني - لدى هيئة الصحة بدبي في أي وقت، وبمجرد التسجيل يمكنك ترقية ملفك المهني إلى حساب مميز، والذي يتيح لأكبر شريحة ممكنة في مجال الرعاية الصحية من التعرف بشكل أوضح على ملفك المهني. كما يتيح الحساب المميز إضافة مزيد من الحقول إلى حسابك، ويتضمن ذلك خبراتك العملية، المؤهلات العلمية، السيرة الذاتية، اللغات وملخص موجز عنك بشكل عام.

بإمكان المنشأة الصحية أيضاً ترقية ملفها والحصول على حساب مميز للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين في مجال الرعاية الصحية بإمارة دبي. وتتيح الحسابات المميزة اطلاع المنشآت الصحية على الملفات المهنية للأفراد الصحيين غير المرخصين.

06

نظام تسجيل المهنيين الصحيين قلص الخطوات من 6 لواحدة مما أدى لاختصار الانتظار من 7 أيام إلى صفر

03

يركز نظام شريان الجديد على تحسين ثلاثة مجالات أساسية: تجربة العملاء، الأداء، الالتزام

2019

يضع نظام شريان الذي تم إطلاقه يناير 2019 هيئة الصحة بدبي في طليعة وريادة قطاع الرعاية الصحية